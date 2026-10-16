Ideas DIY: 3 propuestas espeluznantes para construir arañas gigantes con tubos para Halloween

Halloween es una festividad de origen americano, que en años recientes se ha vuelto sumamente popular alrededor del mundo, pues el concepto de disfraces, dulces y travesuras es sumamente atractivo como festividad para fomentar la convivencia, remarca un informe de la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.

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En este marco, la decoración de los hogares y los disfraces se llevan todas las miradas. El terror se apodera de las casas y las calles, por lo que el próximo sábado 31 de octubre será una velada espeluznante. Si conoces de las ideas DIY, podrías ser parte de esta celebración.

Ideas DIY para Halloween

Las ideas DIY (Hazlo tú mismo) se han convertido en una práctica de entretenimiento muy elegida pero además en una invitación al desarrollo de nuestra imaginación y habilidad creativa. Los proyectos de este tipo de manualidades se encuentran enredes sociales principalmente y para este Halloween hay mucho para elegir.

Si aún no sabes cómo decorar tu casa para Halloween, podrías optar por figuras de terror como calaveras, vampiros o arañas gigantes. Para este último caso, tenemos 3 ideas DIY que te ayudarán a crearlas de una manera sencilla.

¿Cómo hacer arañas gigantes?

Las ideas DIY que hoy te presentamos te enseñarán a crear arañas gigantes con tubos y lo mejor de todo es que no necesitas gastar una fortuna para lograr un impacto profesional y espeluznante. El objetivo es utilizar tubos de uso cotidiano, un poco de pintura, creatividad y algunas herramientas básicas.

Las siguientes tres propuestas DIY están detalladas para que puedas crear tus propias arañas gigantes que dejarán a todos tus vecinos con la boca abierta:

La Araña Viuda Negra de Tubos de PVC

Esta propuesta es ideal para exteriores (jardín, tejado o fachada) debido a su gran estabilidad y durabilidad frente al viento y la lluvia.

Materiales



Tubos de PVC de para las patas

Codos y conectores de PVC en ángulos de 45° y 90°

Un balde de plástico negro grande o un tazón amplio de resina (para el abdomen)

Una pelota de plástico o bola de unicel/telgopor mediana (para la cabeza)

Pintura en aerosol negra brillante y roja

Pegamento para PVC y silicona caliente

Paso a paso



Estructura de las patas: Corta los tubos de PVC en segmentos para formar las 8 patas articuladas. Cada pata debe llevar al menos dos codos de PVC para simular las articulaciones dobladas y amenazantes. El cuerpo: Une el balde (abdomen) con la pelota (cabeza) usando silicona o un soporte central. Perfora 4 agujeros a cada lado del balde para insertar los extremos de los tubos de las patas. Ensamblaje: Inserta las patas en los orificios del cuerpo. Puedes fijarlas con pegamento para PVC si quieres que sea permanente, o dejarlas a presión para desmontar y guardar fácilmente. Acabado sangriento: Pinta toda la estructura con aerosol negro brillante. En la parte posterior del balde, pinta la icónica marca de reloj de arena en color rojo intenso.

Araña Peluda Gigante con Flotadores de Espuma ("Noodles" de Piscina)

Si buscas una opción más ligera, de enorme volumen y aspecto aterradoramente peludo o texturizado, esta idea es perfecta para colgar de árboles, porches o del techo.

Materiales



8 "churros" o flotadores de espuma para piscina (preferiblemente negros, azules o rojos)

Alambre grueso o percheros de alambre desarmados (para insertar por dentro)

Una bolsa de basura negra llena de hojas secas, papel o plástico (para el cuerpo)

Tela de peluche sintético negro, rafia negra o venda médica pintada

Ojos de plástico grandes o bolas de unicel pintadas con pintura fosforescente

Paso a paso



Patas flexibles: Introduce un alambre largo dentro de cada flotador de espuma. Esto te permitirá doblar los flotadores en ángulos drásticos y flexibles que mantendrán su forma sin deformarse. Efecto peludo: Forra cada flotador y la bolsa del cuerpo con la tela de peluche o tira de rafia despeinada pegándola con silicona fría o cinta adhesiva negra. Unión del cuerpo: Ata la bolsa negra (cuerpo) y fija las 8 patas rodeando el centro con cinta de embalar resistente o bridas (precintos) de plástico. Detalles espeluznantes: Agrega múltiples ojos en la parte frontal usando bolas de unicel pintadas de verde o amarillo fosforescente para que brillen bajo la luz nocturna.

Araña Mutante Radiante con Tubos Corrugados e Iluminación LED

Para quienes buscan una estética más moderna, tipo película de terror o ciencia ficción, esta araña flexible con efectos de luz nocturnos causará pánico en la oscuridad.

Materiales



Tubos corrugados de electricidad o desagüe flexibles (color negro)

Una esfera grande de telgopor/unicel o un globo grande cubierto con papel maché

Tiras de luz LED de exterior (color verde, morado o rojo)

Limpiapipas gigantes o alambre reforzado interno

Pintura acrílica texturizada o spray de espuma de poliuretano (opcional para deformaciones)

Paso a paso

