La Granja VIP: Hora límite para VOTAR hoy 16 de octubre y salvar de la eliminación a Kevyn “Bicolor”, Julio Camejo o a “Mono” Osuna

Este viernes 16 de octubre el público de La Granja VIP Segunda Temporada deberá estar pendiente de la hora límite para votar y salvar a uno de los Granjeros que se encuentra en la tabla de nominación y está en riesgo de convertirse en el sexto eliminado. Después de lo ocurrido el Jueves de Salvación donde Azalia consiguió salir de la lista de los nominados, la atención se centra en Kevyn “Bicolor”, Julio Camejo o “Mono” Osuna ya que ellos aún necesitan el apoyo del televidente para permanecer una semana más en el reality.

¿Qué pasó en el Jueves de Salvación de La Granja VIP?

La competencia vivió un momento decisivo durante el Jueves de Salvación, donde Mario “Mono”Osuna quedó bloqueado por parte de los Granjeros para evitar que jugara y pudiera competir para poder salir de la tabla de nominados y aunque el panorama se veía dificil para su equipo Azalia logró asegurar su permanencia fuera de la zona de eliminación tras superar la prueba frente a Kevyn “Bicolor” y Julio Camejo. Hoy su resultado modificó el panorama de la semana y dejó a sus compañeros pendientes de la decisión a través del voto del público.

¿A qué hora cierran las votaciones hoy 16 de octubre?

Si eres parte del público que está al pendiente de quiénes son los nominados y reparten los votos correspondientes recuerda que las votaciones se abrieron desde el miércoles de la Asamblea. Sin embargo, si no sabes a qué hora se cierran o eres nuevo en esta dinámica debes de enterarte que existe una hora límite en la que podrás ejercer tu votación y estás se cierran durante la gala del domingo 18 de octubre, cuando Adal Ramones lo anuncie en vivo.

Así que toma en cuenta que no existe una hora exacta confirmada por lo que te sugerimos estar al pendiente de todas las galas las cuales se disfrutan de lunes a viernes a partir de las 8:30 pm y los domingos desde las 8:00pm, las cuales se transmiten a través de la señal abierta de Azteca Uno, el sitio Web en el cual podrías ingresar dando CLICK AQUÍ, mediante la App de TV Azteca EN VIVO o por la aplicación de streaming Disney+.

¿Cómo VOTAR en La Granja VIP paso por paso?

Una vez que se tenga la lista de los Granjeros nominados, con algún beneficio o castigo se abren inmediatamente las votaciones para demostrar tu apoyo solo es necesario ingresar al sitio oficial de votaciones de La Granja VIP el cual puedes encontrar en el sitio web de Azteca UNO o mediante la Aplicación de TV Azteca EN VIVO, buscar la sección de La Granja VIP y después hallar en la parte superior “VOTACIONES” o puedes ingresar de manera directa y fácil DANDO CLICK AQUÍ.

1.- Revisar la lista de nominados y buscar el nombre de tu Granjero favorito

2.- Selecciona al participante al que quieres apoyar a lado de su nombre aparece una cruz ahí se presiona y se dan los votos que desees dar, recuerda que deben ser 10 y esos mismo se dan a una sola persona o puedes repartirlos entre varios, siempre y cuando de un total de 10 votos.

3.- Confirma tu votación y espera el mensaje que indique que tus votos fueron registrados y concluiste el proceso. Una vez que terminaste existe otra oportunidad de obtener más puntos.

4.- Una de las opciones consiste que al terminar la votación aparece un mensaje que dice “VOTOS EXTRAS”, ahí solo necesitas registrarte en la plataforma, llenando encuestas o mediante la visualización de videos dentro de la plataforma.

Por ello, si quieres apoyar a uno de los nominados, lo recomendable es ingresar con anticipación y revisar qué opciones están habilitadas en ese momento para incrementar los votos.