¿Fue muy grave? Así fue el accidente que sufrió “El Mono” Osuna antes de entrar a La Granja VIP

Mario “Mono” Osuna se ha convertido en uno de los participantes de La Granja VIP, pero antes de incorporarse al reality, el exfutbolista vivió un momento de tensión durante su paso por otro programa de televisión. Meses antes de entrar a la granja, sufrió un accidente en el rostro mientras competía en Exatlón México. El percance ocurrió durante una prueba por la Villa 360, cuando un aro lanzado por su rival, Adrián Leo, impactó directamente en su cara. La situación provocó que el personal médico ingresara al circuito para revisar al atleta y valorar si había sufrido alguna lesión de gravedad.

¿Cómo fue el accidente que sufrió Mono Osuna en Exatlón México?

El incidente se produjo durante el desarrollo de uno de los circuitos del reality deportivo, en el que los participantes deben demostrar su velocidad, coordinación y precisión para superar diferentes obstáculos y conseguir beneficios dentro de la competencia. Mientras disputaban la prueba, Adrián Leo lanzó un aro que terminó golpeando el rostro de Mono Osuna. Debido al impacto, el personal médico acudió para examinarlo y determinar su estado de salud.

El momento generó preocupación entre quienes seguían la competencia, pues el golpe se produjo directamente en la cara del exfutbolista. Sin embargo, lo ocurrido tuvo lugar durante la dinámica deportiva y no como consecuencia de una confrontación entre ambos participantes. Este episodio quedó como uno de los momentos llamativos de su paso por Exatlón México, antes de que Mono Osuna se incorporara a una nueva experiencia televisiva en La Granja VIP.

“El Mono” Osuna aclaró que el golpe fue accidental

Después del percance, el exfutbolista explicó que lo sucedido había sido accidental y dejó claro que no culpaba a Adrián Leo por el impacto. De esta manera, descartó atribuirle una intención deliberada a la acción que terminó golpeándolo.

Ahora, como participante de La Granja VIP, Mono Osuna enfrenta un formato muy distinto al de las competencias deportivas. En lugar de concentrarse únicamente en los circuitos, debe adaptarse a las labores del campo, las tareas diarias y la convivencia con los demás granjeros. Su trayectoria en realities deportivos forma parte de su experiencia televisiva, y el accidente en Exatlón México es un antecedente de su paso por estos programas, meses antes de llegar al encierro de la granja.