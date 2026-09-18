6 ideas para crear un calendario de cumpleaños de idols con cartulina

Si eres fan del Kpop , puedes convertir los cumpleaños de tus idols favoritos en una decoración original con un poco de cartulina, fotografías y creatividad. No necesitas gastar demasiado ni tener grandes habilidades para las manualidades: basta con elegir tus colores favoritos, imprimir algunas imágenes y decidir qué diseño quieres hacer.

Además, puedes personalizarlo completamente . Puedes dedicar el calendario a un solo grupo, reunir a varios idols o crear un apartado especial para tus bias. La cartulina es económica, fácil de conseguir y permite experimentar con formas, colores y diseños diferentes.

Como hacer un calendario de cumpleaños KPop: paso a paso

1. Calendario de cumpleaños en forma de abanico

Una idea sencilla y llamativa consiste en cortar varias piezas de cartulina con forma de abanico y unirlas en el centro. Cada sección puede representar uno o varios meses del año e incluir los nombres, fechas de cumpleaños y fotografías de los idols.

Ideas de calendarios de cumpleaños KPop.|(ESPECIAL)

Puedes utilizar un color diferente para cada mes o elegir una paleta inspirada en tu grupo favorito. Para darle un toque más Kpop, añade estrellas, corazones, notas musicales o stickers alrededor de las fotografías.

2. Calendario con fotografías de tus idols favoritos

Si tienes fotografías impresas de tus idols, puedes convertirlas en el elemento principal de la manualidad. Utiliza una cartulina grande como base y divide el espacio en 12 secciones, una por cada mes.

Calendario de cumpleaños estilo con fotos.|(ESPECIAL)

Debajo de cada fotografía escribe el nombre del idol y su fecha de cumpleaños. También puedes añadir una pequeña frase, el nombre del grupo o algún detalle que identifique a cada integrante.

El resultado será un calendario personalizado que, además de ayudarte a recordar las fechas importantes, puede convertirse en parte de la decoración de tu habitación.

3. Calendario Kpop tipo acordeón

La cartulina también permite crear un calendario plegable con forma de acordeón. Solo tienes que marcar divisiones iguales, doblarlas y decorar cada apartado con un mes diferente.

Ideas de calendarios tipo acordeon para idols.|(ESPECIAL)

En cada sección puedes colocar los cumpleaños correspondientes, fotografías pequeñas y algunos detalles decorativos. Cuando esté cerrado ocupará poco espacio, pero al abrirlo tendrás todos los cumpleaños del año a la vista.

Esta opción también resulta práctica si quieres guardarlo fácilmente cuando no lo estés utilizando.

4. Calendario con sobres sorpresa

Si quieres añadir un elemento divertido, crea 12 pequeños sobres de cartulina, uno para cada mes, y colócalos sobre una cartulina grande.

Así luce el calendario de cumpleaños KPop sorpresa.|(ESPECIAL)

Dentro de cada sobre puedes guardar fotografías, mensajes, stickers o pequeñas tarjetas con los nombres y cumpleaños de los idols. También puedes decorar cada sobre con los colores de un grupo diferente.

Así, cada mes podrás abrir el sobre correspondiente y descubrir quiénes están celebrando su cumpleaños.

5. Árbol de cumpleaños Kpop

Para una manualidad más decorativa, dibuja o recorta un gran árbol sobre cartulina de color café y utiliza pequeños círculos, hojas o flores de papel para representar los meses.

Tipo árbol genealógico.|(ESPECIAL)

En cada hoja o flor puedes escribir el nombre de un idol junto con su fecha de nacimiento. Si tienes muchos favoritos, esta idea te permitirá reunirlos en un solo diseño sin que el calendario pierda su aspecto decorativo.

También puedes colocar una fotografía pequeña junto a cada nombre para hacer que el árbol sea todavía más personal.

6. Calendario con forma de lightstick

Si quieres hacer algo realmente personalizado, puedes inspirarte en los lightsticks de tus grupos favoritos. Recorta una base de cartulina con una silueta inspirada en el diseño que hayas elegido y divide el interior en pequeños espacios para colocar los meses.

Manualidades de KPop para fans.|(ESPECIAL)

Utiliza colores relacionados con el grupo, añade dibujos, estrellas o símbolos y coloca las fotografías de los idols junto a sus fechas de cumpleaños.

Incluso puedes crear un calendario diferente para cada grupo que sigues, de manera que cada uno tenga su propio diseño y estilo.

Una manualidad hecha a tu medida

Lo mejor de estas ideas es que no tienes que seguir un diseño exacto. Puedes combinar fotografías, cartulinas de diferentes colores, stickers, plumones, brillantina y otros materiales que tengas en casa.

También puedes modificar el tamaño dependiendo del espacio disponible. Un diseño tipo póster puede quedar bien en una pared, mientras que un calendario acordeón o con sobres resulta más fácil de guardar.

Así tendrás un calendario de cumpleaños Kpop completamente personalizado y una nueva forma de celebrar durante todo el año a esos idols que tanto te gustan.