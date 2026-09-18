Cuidado del cabello: 5 reparadores de puntas abiertas ideales para el otoño

Comienza el otoño y con él se deben incrementar los cuidados del cabello sobre todo porque ya viene con una gran exposición del verano. Hay muchos especialistas que cuando la punta está abierta recomiendan cortar el pelo para que crezca sano.

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Es importante tener en cuenta que si dejamos que la rotura avance y suba por la fibra capilar pues es probable que se tenga que cortar más longitud. Ante esto es que es importante tomar acciones lo antes posibles.

¿Cuáles son los mejores reparadores de puntas abiertas?

En el caso de que notes que tu cabello ha perdido brillo, movimiento y comienza a encresparse más seguido pues debes comenzar con el uso de reparadores como los siguientes:

Champú específico con proteínas: Absolut Repair de L’Oréal

Aquí tenemos una fórmula que le devuelve la fortaleza a la estructura capilar y minimiza las puntas abiertas. El producto cuenta con una proteína de quínoa y está destinado al cabello muy dañado. Este proporciona una reparación progresiva de raíz a puntas, al tiempo que protege de las agresiones externas.

Acondicionador fortalecedor: Olaplex No. 5 Bond Maintenance

Por otro lado, tenemos este producto que hidrata y suaviza el pelo, pero sobre todo cubre, protege y suaviza las puntas. El acondicionador restaura los puentes y cura el cabello dañado por lo que obtendrás una melena hidratada, suave y con brillo natural.

Evita cortar tu cabello por las puntas abiertas Foto Especial

Sérum capilar reparador de puntas: Kerástase Nutritive

Llegamos a esta opción que se debe aplicar de medios a puntas, apenas dos gotitas, y frena la apertura y el frizz. Esta fórmula específica para puntas abiertas combate la sequedad, rellenan la fibra, nutre en profundidad y refuerza esta zona tan delicada del pelo.

Aceite multifunción para sellar: Natura Siberica reparador de puntas

En cuanto a este aceite sella las puntas mientras nutre el pelo y aporta brillo sin dejar aspecto grasoso. Aquí encuentras tres aceites: espino amarillo, argán y linaza. Estos reparan y suavizan las puntas abiertas, lo que logra restaurar de forma visible la fibra capilar dañada. Ideal para reparar y fortalecer las puntas y fácil de aplicar en cualquier momento.

Mascarilla nutritiva para uso semanal: Nuggela & Sulé

Por último, tenemos este producto que se debe aplicar dos veces por semana y luego ocuparlo ocasionalmente. La mantequilla de tucuma ayuda a suavizar, hidratar y reparar al mismo tiempo que restaura y controla el frizz.