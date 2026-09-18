Los accesorios de KPop Demon Hunters tienen varios elementos visuales que pueden trasladarse a manualidades pequeñas, como lo son estas 4 ideas para hacer aretes inspirados en los símbolos de la película de Netflix. También puedes optar por estas 5 opciones para crear diademas.

Estas piezas decorativas, marcadas por tonos rosas, azules y verdes, se pueden hacer sin necesidad de copiar de forma exacta los diseños de la película. Para fabricar cualquiera de estas propuestas se pueden utilizar bases de arcilla polimérica, alambre para bisutería, pintura acrílica, ganchos para pendientes y pequeños aros metálicos. También puedes elegir estas 4 ideas para hacer imanes para el refrigerador inspirados en KPop Demon Hunters.

4 ideas para hacer aretes inspirados en los símbolos de KPop Demon Hunters|IA

Ideas para hacer aretes de KPop Demon Hunters

1. Luna circular con acabado dorado: El Honmoon aparece en la historia como una gran figura circular asociada con la protección frente al mundo de los demonios. Para trasladar este elemento a una manualidad, se puede utilizar una base circular de arcilla, cubrirla con pintura dorada y añadir pequeñas cuentas nacaradas alrededor.

2. Mini norigae: Los norigae son adornos tradicionales de la vestimenta coreana y también aparecen como referencia visual dentro del diseño de las integrantes de HUNTRIX. Una versión para pendientes puede utilizar un cordón corto, dos o tres cuentas y una pequeña pieza metálica en la parte inferior.

3. Mini espadas con efecto de luz: Cada integrante de HUNTRIX posee un arma diferente: Rumi utiliza el Saingeom, Mira lleva el Gok-do y Zoey utiliza el Shin-kal. Para una manualidad, se puede recortar la silueta de cada arma sobre foamy o cartulina gruesa y convertirla en un dije ligero o aretes.

4. Mini light stick: Los grupos ficticios HUNTRIX y Saja Boys cuentan con sus propios light sticks, un elemento habitual de la cultura K-pop que identifica a cada fandom. Para una versión artesanal, basta una cuenta acrílica transparente o una pequeña pieza de plástico, un tubo corto y un aro metálico para convertirla en dije.