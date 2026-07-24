Ideas DIY: Cómo construir una cama para mascotas suave y mullida con un jersey o suéter antiguo

Una vez que nos iniciamos en el mundo del reciclaje y la reutilización todo lo que comenzamos a ver en el mundo que nos rodea nos parece ideal para estos procesos. Y es algo muy común y factible ya que la mayoría de los materiales y objetos que nos rodean pueden ser reciclados.

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Las ideas DIY, siglas en inglés que significan “hazlo tú mismo”, son ya un movimiento mediante el cual cada vez más personas reciclan y crean con sus propias manos. Los proyectos que proponen ayudan a alimentar nuestra imaginación y ponen a prueba nuestra creatividad.

¿Cómo construir una cama para mascotas?

No todos los proyectos apuntan a crear objetos decorativos, sino que algunos de ellos tienen una funcionalidad que puede ser muy bien aprovechada por nosotros o por quienes comparten nuestro hogar. A continuación se detalla cómo construir una cama para mascotas suave y mullida con un jersey o suéter antiguo:

Materiales

Un suéter o jersey viejo (de preferencia de lana, polar o tela suave y gruesa).

Material de relleno: Guata, vellón siliconado, retazos de tela limpia o un cojín viejo.

Aguja e hilo resistente (o lana/hilo de coser grueso).

Tijeras y alfileres.

Paso a paso

Sellar el cuello



Da la vuelta al suéter (ponlo del revés). Cose la abertura del cuello para cerrarla por completo con una costura firme. Una vez cosido, vuelve a poner el suéter del derecho.

Crear el borde protector



Cose una línea recta que vaya de una axila a la otra a través del pecho del suéter. Esto creará un túnel continuo que conecta la parte superior con ambas mangas, separándolo de la parte central.

Rellenar las mangas y la parte superior



Introduce abundante vellón o guata por los puños de las mangas hasta rellenar la parte superior del pecho y los dos brazos. Debe quedar bien firme y acolchado, ya que este será el borde donde tu mascota recostará la cabeza.

Rellenar la base central



Por la parte inferior abierta del suéter, introduce el relleno para el almohadón central (puedes usar guata suelta, un cojín cuadrado o trapos viejos). Asegúrate de que quede parejo y lo suficientemente mullido.

De suéter antiguo a cama para mascotas

Esta idea DIY va tomando forma y solo restan los últimos detalles. El viejo suéter o jersey está adquiriendo otra fisonomía por lo que los próximos pasos permitirán que por fin veamos una cama para nuestras mascotas:

Cerrar la base



Una vez que el centro tenga el grosor deseado, cose la parte inferior del suéter (el ruedo o pretina) para dejar todo el relleno bien atrapado dentro.

Dar forma de cuna (unir las mangas)

