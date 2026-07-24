Chef Diego Niño de MasterChef 24/7 revela el PEOR error al cocinar atún: “Se seca y parece de lata”

Aprender a manejar todas las proteínas es una de las habilidades más indispensables en un buen cocinero, pues de esto dependerá el resultado final de los platillos. Es por esto que el Chef Diego Niño de MasterChef 24/7 siempre es tan insistente con los participantes de que deben aprender a descifrar cuánto tiempo de cocción necesita cada ingrediente, en especial cuando son tan delicados como los pescados.

En el caso del atún, el "Maestro del fuego" mencionó que una mala práctica es el querer procesarlo como si no fuera muy blando, ya que es indispensable considerar que tiene categoría de "pescado azul" y no se le puede dejar en el calor por tanto tiempo porque esto hace que pierda su consistencia suave y sabor tan exquisito.

"Hay muchísimos métodos de cocción, pero no todos le van al mismo pescado. Por ejemplo, el atún es un pescado azul por su alto contenido en grasa. Entonces, ¿qué pasa cuando le das una cocción que no le va y se te pasa? Se seca y es como si te estuvieras comiendo un atún que parece de lata", explicó el experto.

¿Cuál es la forma correcta de cocinar el atún?

Al tratarse de un ingrediente que es apto para consumirse tanto crudo como cocido sin representar un problema. Lo único que hay que tomar en cuenta, es que la preparación en ambas presentaciones es fundamental para garantizar un buen sabor y que las recetas no terminen arruinándose por malas técnicas.

El atún debe quedar crujiente por fuera y suave por dentro|Canva

Cuando se va a usar el horno o la estufa, el atún debe ponerse en una sartén a fuego alto para darle textura crujiente en el exterior y conservar la suavidad, según explica el portal especializado Allrecipes. En cuanto a las presentaciones, este producto de mar se sirve usualmente como filetes o medallones y con cualquiera de estas opciones se tiene que evitar la sobrecocción porque endurece la proteína, tal como mencionó el Chef Diego Niño en su clase de MasterChef 24/7.

