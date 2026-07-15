Ideas DIY: Cesta de almacenaje boho y flexible hecha con cuerda de yute gruesa

Todos tenemos la posibilidad de crear y darle forma a objetos de decoración en nuestra propia casa y con pocos elementos. No se requieren de herramientas sofisticadas ni de grandes inversiones cuando tenemos la predisposición de hacer algo que pueda embellecer nuestro hogar.

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Es ante esto que las ideas DIY (Hazlo tú mismo) aparecen como una gran solución. Es que este movimiento en auge ofrece proyectos creativos que por lo general se realizan con materiales reciclados y que no solo alimentan nuestra imaginación, sino que nos alejan de las pesadas rutinas que afrontamos a diario.

¿Cómo hacer una cesta de almacenaje?

Entre los proyectos que podemos abordar a través de las ideas DIY se encuentra la creación de una cesta de almacenamiento boho y flexible. Lo bueno es que aunque suena algo sofisticada, podremos hacerla nosotros mismos y empleando cuerda de yute gruesa.

Materiales

Cuerda de yute gruesa: De entre 6 mm y 10 mm de grosor (unos 15-20 metros, dependiendo del tamaño que quieras).

Hilo resistente: Hilo de algodón grueso, hilo de bordar, o hilo encerado (puedes elegir un tono similar al yute para que sea invisible, o blanco/crudo para crear un contraste boho precioso).

Aguja lanera o de tapicería: Con ojo grande y punta afilada.

Tijeras y cinta métrica.

Opcional para decorar: Cuentas de madera, hilo para hacer borlas (tassels) o retazos de cuero para las manijas.

Paso a Paso

El centro de la base



Toma un extremo de la cuerda de yute. Para evitar que se deshilache, puedes darle una puntada con el hilo o ponerle un puntito de pegamento rápido. Empieza a enrollar la cuerda sobre sí misma para formar un pequeño círculo plano (como un caracol).

Asegurar el inicio



Con tu aguja e hilo ya enhebrados (usa el hilo doble para mayor resistencia), atraviesa el centro de este espiral varias veces en forma de cruz o estrella. Esto mantendrá el núcleo de la base firme y cerrado.

Cosiendo la base plana



Sigue enrollando la cuerda alrededor del centro. Con cada vuelta que des, pasa la aguja uniendo la cuerda nueva con la de la vuelta anterior usando una puntada de festón o cruzada.

El truco de la flexibilidad: No aprietes las puntadas al extremo de deformar la cuerda; la tensión debe ser justa para mantenerlas unidas pero con movilidad.

Continúa hasta que la base tenga el diámetro que deseas (por ejemplo, 25 cm para una cesta mediana).

Levantando las paredes



En lugar de colocar la siguiente vuelta de cuerda al lado de la anterior, colócala ligeramente encima (sobre el borde exterior).

Sigue cosiendo de la misma manera. Al cambiar el ángulo de la cuerda, la estructura empezará a subir de forma natural.

Mantén el tejido relajado para que las paredes tengan esa flexibilidad "blanda" y orgánica tan característica de los cestos boho.

El cierre y las manijas



Para un acabado simple: Corta la cuerda en diagonal (en bisel) para que el final quede plano, y cóselo muy bien al borde interior para disimular el corte.

Para hacer manijas integradas: En la última vuelta, deja un tramo de cuerda suelto sin coser en dos lados opuestos (formando un arco) y vuelve a coser el resto. Refuerza los extremos de las manijas con varias pasadas de hilo.

De cuerda de yute a cesto organizador

Una vez que le hayamos dado forma a nuestra cesta de almacenaje, solo nos quedará dotarla de una personalización con estilo boho. Es por eso que esta idea DIY nos ofrece algunos detalles sobre cómo podemos embellecer nuestra creación:

