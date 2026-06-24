TIPS del Chef Diego Niño para armar un menú al estilo MasterChef 24/7 que SÍ funcione en tu restaurante

Diseñar el menú de un restaurante es muy importante al momento de ofrecerle una experiencia de lujo al comensal desde el primer momento; por eso, el Chef Diego Niño aprovechó su clase de este miércoles 24 de junio para pasarle a los cocineros los tips y secretos del armado de un menú a nivel profesional... ¡todo al estilo MasterChef 24/7!

¿Cómo diseñar un menú al estilo MasterChef 24/7,

"El menú siempre va a nacer de una idea central; por ejemplo, quiero que mi menú sea de cocina silvestre: entonces voy a necesitar una historia, ingredientes y recetas, no al revés, de ahí vamos a empezar a crear", explicó el Chef al inicio de su clase.

Para el Maestro Diego Niño, un buen menú narra historias, experiencias y tiene una idea central que engloba un concepto: alta cocina, cocina casual, moderna, confortante y clásica.

Otro aspecto importante que el Chef remarcó fue el nicho de comensales al que quieres llegar con tu menú: la alta cocina, por ejemplo, tiene un nicho mucho menor al de la cocina clásica, una clave al momento de definir costos sustentables.

Usar ingredientes de la región en los platillos de tu menú -con cuidado especial en aquellos que son estacionarios- con apoyo a agricultores y productores locales, explicó el Chef Diego Niño, es recomendable al momento de estandarizar las recetas con gramaje, calcular los costos y que éstos sean equilibrados con el precio final.

Las recetas, explicó el "Maestro de Fuego", deben quedar consistentes en calidad, sabor y técnica siempre para que el menú sea redituable; por eso es importante tener bien claros los ingredientes y el gramaje para que todo el personal sepa elaborar los platillos de forma uniforme.

Al final, el Chef Diego Niño recordó que no todos los platos se venden y es cuando ahí entra la reingeniería del menú: "Vamos a analizar las ventas y vamos a ver qué platos populares son rentables, qué platos populares no son rentables, qué platos no son populares ni rentables y qué platos son poco populares y no rentables", explicó.

Hay productos que van a darle estatus al lugar y, aunque no sean tan rentables, deben conservarse en el menú, explicó el Chef; sin embargo, aquellos platos que no son populares, no son rentables y no dan un estatus especial al restaurante deben retirarse del menú para ser sustituidos por otros... ¡no cabe duda de que las cartas en un restaurante tienen su chiste y trabajo!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?

Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces podrás sintonizar la transmisión desde Disney+; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.