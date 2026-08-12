Ideas DIY: Cómo crear cestas decorativas con periódicos viejos y pintura acrílica

La organización no gubernamental ecologista Greenpeace pone el foco en la concientización sobre la importancia de acciones que ayudan a cuidar de nuestro planeta. El reciclaje es uno de las más difundidas, pero poco a poco se ha ido complementando con prácticas como las manualidades y las denominadas ideas DIY.

“Reutilizar, reciclar, recuperar, reinventar y reducir el consumo innecesario”, precisa Greenpeace, son la clave para que la decoración también pueda ser una oportunidad para cuidar el planeta. Así, esta organización destaca los beneficios del movimiento “Hazlo tú mismo” e incentiva a sumarse compartiendo algunos de los proyectos que podemos elaborar con nuestras propias manos.

¿Cómo crear cestas decorativas?

Las ideas DIY pueden hallarse en plataformas digitales y redes sociales, desde donde podemos interiorizarnos en técnicas y trucos para la creación de objetos decorativos. En esta oportunidad, el proyecto que destacamos es la creación de cestas decorativas con periódicos viejos y pintura acrílica.

Materiales

Periódicos viejos

Un palito de tejer fino o una brocheta de madera

Pegamento blanco (cola vinílica) o silicona líquida

Pintura acrílica del color de tu preferencia

Pincel o brocha suave

Tijeras

Barniz al agua transparente (mate o brillante)

De periódicos y pintura a cestas decorativas

El secreto de esta idea DIY está en enrollar el papel en varillas finas y entrelazarlas mediante técnicas de cestería básica. De esta manera, podremos lograr una estructura sólida, pero que requiere del siguiente paso a paso para que adquiera la forma que deseamos:

Preparación de las varillas de papel



Corta las hojas de periódico a lo largo en tiras de unos 8 a 10 cm de ancho. Coloca el palito de tejer en una esquina de la tira con un ángulo de 45° y comienza a enrollar apretado. Al llegar al final de la tira, aplica una gota de pegamento en la última esquina para fijarla y saca el palito. Necesitarás entre 30 y 50 varillas según el tamaño de la cesta.

Creación de la base



Opción circular o cuadrada fácil: Corta dos piezas de cartón rígido con la forma deseada (por ejemplo, dos círculos de 15 cm de diámetro). Pega las varillas en forma de estrella radiante sobre uno de los cartones usando cola blanca o silicona. Usa un número impar de varillas (por ejemplo, 13 o 15). Pega el segundo cartón encima para sellar las varillas en el medio y deja secar bien con un peso encima.

Tejido de la cesta



Dobla todas las varillas que sobresalen del cartón hacia arriba a 90° (estas serán los "montantes" o la estructura vertical). Toma una nueva varilla, fija su extremo en la base y pásala de forma alternativa: por delante de un montante y por detrás del siguiente. Cuando una varilla se termine, inserta la punta de una nueva dentro de la anterior con un toque de pegamento para continuar sin interrupciones. Mantén las varillas apretadas mientras tejes hasta alcanzar la altura deseada.

Remate del borde



Para cerrar la cesta, dobla cada montante vertical hacia adentro o hacia afuera y mételo por debajo del tejido inmediatamente contiguo con ayuda de pegamento. Corta el exceso de papel con tijeras.

Pintura y sellado

