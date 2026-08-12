Ideas DIY: Cómo crear un reloj de pared vintage utilizando un disco de vinilo viejo y un kit de cuarzo

La decoración del hogar no siempre responde a lo que mandan las nuevas tendencias que viajan de un país a otro, sino que las preferencias personales tienen un gran peso a la hora de elegir el estilo con el que embelleceremos cada ambiente.

Noticias Aguascalientes del 11 de agosto 2026

En muchos casos, algunos objetos decorativos son obsequios que hemos recibido, mientras que en otras oportunidades nos atrevemos a hacer nuestras propias creaciones. Las ideas DIY (Hazlo tú mismo) sirven como motor de transformación en este sentido y ponerlas en práctica ayuda también a cuidar el medio ambiente y nuestra salud mental.

¿Cómo hacer un reloj vintage?

Teniendo en cuenta lo señalado, en esta oportunidad ponemos de relieve un proyecto que invita a transformar un disco de vinilo en un reloj de pared vintage. Se trata de un proyecto rápido, económico y con un acabado impecable del que, a continuación, se detallan los materiales necesarios y el procedimiento paso a paso para armarlo:

Materiales y herramientas

1 disco de vinilo viejo (33 RPM funciona mejor por el tamaño).

1 kit de maquinaria de reloj de cuarzo (incluye motor, tuercas, arandelas y las manecillas de hora, minutero y segundero). Asegúrate de que el eje sea de al menos 12-15 mm para atravesar el grosor del vinilo sin problemas.

1 pila AA.

Paredes limpias o pegatinas de números (opcional: números romanos o arábigos en vinilo blanco o dorado).

Marcador permanente o pintura acrílica (opcional, si deseas decorar la etiqueta central).

Lija fina o tijeras/lima (si hace falta ajustar el agujero central).

De disco de vinilo a reloj vintage

Esta idea DIY, como se observa, no requiere de una gran inversión ni de herramientas de difícil acceso. La propuesta permite que con nuestras propias manos le demos forma a un objeto que además de decorar nuestra casa cumplirá con una gran función:

Paso a paso

Preparación del disco: Limpia la superficie del vinilo con un paño microfibra ligeramente húmedo para retirar el polvo. Si la etiqueta central (el sello del álbum) no encaja con la estética vintage que buscas, puedes pintarla con pintura acrílica, pegar un diseño impreso personalizado o dejar la etiqueta original para mantener el toque retro.

Ajuste del orificio central: Prueba pasar el eje del motor de cuarzo por el agujero central del vinilo. El agujero estándar de un vinilo mide unos 7mm. Si el roscado del motor es ligeramente más grueso, ensancha el centro cuidadosamente girando la punta de una tijera, una lima redonda o enrollando un trozo de lija fina. No ejerzas demasiada presión para no fisurar el plástico.

Colocación de los números (Opcional): Si prefieres indicar las horas, pega números romanos o marcas minimalistas a las 12, 3, 6 y 9 en la superficie del disco. Para un estilo industrial o retro puro, se puede dejar la superficie negra limpia sin números.

Montaje del mecanismo de cuarzo



Coloca la arandela de goma en el eje del motor. Inserta el eje desde la parte trasera del vinilo hacia el frente. Por la parte delantera, coloca la arandela metálica y enrosca la tuerca de fijación ajustándola firmemente con la mano o con una pinza pequeña sin apretar en exceso.

Instalación de las manecillas: Presiona suavemente las manecillas sobre el eje en el siguiente orden, asegurándote de que todas apunten hacia las 12:00 al momento de colocarlas:



Hora: Se presiona primero en la base del eje.

Minutero: Se coloca sobre la manecilla de la hora.

Segundero: Se inserta al final en el pin central.

Puesta en marcha