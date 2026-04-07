3 ideas creativas para reciclar controles remotos rotos

A la hora de reciclar los elementos que podemos emplear parecen ser infinitos. Si buscamos con mucho detenimiento, seguramente hallemos en algún rincón de nuestra casa algo que no utilizamos o que ya no funcionada, pero que no queremos arrojar a la basura.

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Este tipo de objetos o elementos suelen encontrar una nueva oportunidad a través del reciclaje y la reutilización. Con algo de creatividad y mucha imaginación, se les puede dar un nuevo uso y cuidar al planeta de una forma muy inteligente.

¿Controles remotos a la basura?

Los controles remotos se encuentran entre los objetos que pueden ser reciclados y es que tirarlos a la basura común representa un grave riesgo ambiental debido a los componentes químicos que contienen, advierte la aplicación Gemini.

Esta Inteligencia Artificial (IA) precisa que la mayoría de estos dispositivos albergan placas de circuitos con metales pesados como plomo, cadmio y cromo, además de las pilas o baterías (si se olvidan dentro) que contienen litio o mercurio, por lo que al llegar a un vertedero despiden elementos tóxicos que pueden contaminar el ecosistema de forma permanente.

¿Cómo reciclar controles remotos?

Si bien existen campañas y empresas que invitan a llevar los controles remotos y otros residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) para un reciclaje adecuado, también podemos reciclarlos de forma creativa en nuestro hogar.

La Inteligencia Artificial señala que los controles remotos suelen terminar en el fondo de un cajón, pero tienen componentes muy interesantes (botones de goma, placas de circuitos y carcasas rígidas) que se pueden aprovechar de formas muy originales. Por eso, comparte tres ideas creativas para darles una nueva vida:

Joyería o accesorios "Geek": La placa de circuito interna (esa lámina verde con caminos dorados o plateados) tiene una estética tecnológica muy atractiva.



Cómo hacerlo: Abre el control, retira la placa y córtala en formas pequeñas (cuadrados, círculos o hexágonos) usando una sierra pequeña o alicates fuertes.

Resultado: Puedes lijar los bordes y convertirlos en gemelos para camisas, aretes, dijes para collares o incluso llaveros. Es un regalo perfecto para amantes de la tecnología.

Tablero sensorial para niños: Si el control aún tiene sus botones de goma, es una herramienta excelente para el desarrollo táctil y la motricidad fina de los más pequeños.



Cómo hacerlo: Limpia profundamente el control (especialmente los botones). Puedes pegarlo sobre una tabla de madera junto con otros objetos cotidianos como interruptores de luz, cierres o ruedas pequeñas.

Resultado: Tendrás un panel de actividades (busy board). A los niños les encanta la sensación de presionar los botones de goma, lo cual es muy relajante y estimulante.

Organizador de escritorio para objetos pequeños: La carcasa de plástico, una vez vaciada, puede funcionar como un contenedor minimalista o un soporte.

