Enmarca tu mirada con la nueva tendencia de delineado de espacio negativo

El mundo del maquillaje nos trae recurrentemente nuevas tendencias para destacar el rostro de la mejor manera. En esta oportunidad ha surgido el delineado de espacio negativo como una de las técnicas más populares que se destaca por su originalidad.

La técnica es conocida también como negative space eyeliner que es el aliado perfecto para darle protagonismo a tus ojos debido a que abre, ilumina y levanta la mirada. El minimalismo y el maquillaje aesthetic se eleva a otro nivel

¿Cómo se realiza el delineado de espacio negativo?

Esta técnica busca crear por medio de eyeliners o sombra, trazos que proporcionen un espacio en blanco en el párpado que tenga la forma de un delineado. Lo más fácil es poder dibujar un contorno y dejar el espacio negativo en el tono de la piel, e incluso se puede pintar un look de ojos completo y luego, hacer un trazo con corrector para dar un efecto de que está ‘en blanco’.

Aquí te dejamos las mejores opciones para que realices el delineado de espacio negativo:

Smokey

Esta idea hace que el delineado de espacio negativo se vea más sutil. Al utilizar el difuminado tiende a desvanecer la línea ligeramente, pero haciendo notorio el diseño de espacio en blanco. Puedes utilizarlo en tonalidades gris y negro para un evento nocturno, en tonos chocolates y terracota para el día.

Moka

La segunda opción es optar por los tonos color café, chocolate y beige para un acabado sutil y natural. Lo importante es aplicar un juego de sombras muy discreta, dejando el espacio en blanco sin aplicar maquillaje y remarcándolo con la ayuda de un delineador blanco.

Platino

Aquí se aplican tonalidades metálicas para obtener un delineado más vistoso. Puedes usarlo para rellenar el espacio negativo y enmarcarlo con un delineador de otro color, la propuesta lucirá perfecta.

Blanco brillante

El delineador blanco es tendencia para los espacios negativos ya que ilumina y perfila la mirada. Lo mejor es que, al tratarse de un color neutro, prácticamente combina con todo: desde sombras sobrias o coloridas hasta delineadores de todas tonalidades para crear combos sumamente favorecedores.

Neón

En este caso tenemos una alternativa más divertida. Los apliques en líneas sencillas y delgadas, o prefieras optar por un diseño gráfico mucho más elaborado y llamativo, éstas serán una gran opción para lograrlo sin falla. Créenos, con esta propuesta no necesitarás de ninguna sombra.

Tribal

También se puede optar por un maquillaje llamativo que consiste en emplear el diseño tribal. Basta con dibujarlo estratégicamente para destacar la mirada, a fin de lucir un look fuera de lo común gracias al juego de múltiples líneas que se consigue al aplicar los patrones más distintivos.

Con vibra retro

Por último, tenemos este diseño donde puedes realizar el negative space eyeliner con un simple delineador negro y unas líneas bien definidas, dibujadas justo encima de los párpados.