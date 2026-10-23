Ideas DIY: 3 ideas para hacer disfraces de Catrina fáciles y divertirte con tus hijos en Día de Muertos
Ideas DIY. Aprende cómo hacer disfraces de Catrina fáciles en casa para este Día de Muertos.
Celebrar cada año el Día de Muertos es una de las tradiciones más vivas, coloridas y hermosas de la cultura mexicana. Más que una festividad triste, explican los mismos pobladores, es una verdadera fiesta para recordar y honrar con profundo cariño a los seres queridos que ya no están.
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En este marco, los mexicanos interpretan esta fecha como a un puente espiritual donde la memoria se transforma en alegría, flores de cempasúchil, altares llenos de comida y una hermosa comunión entre la vida y la muerte. Al respecto, muchos eligen la ocasión para maquillarse o disfrazarse de Catrina, algo que te contaremos a continuación.
Ideas DIY en Día de Muertos
Uno de los personajes más icónicos y queridos de esta celebración es la Catrina. Fue creada originalmente por el grabador José Guadalupe Posada como La Calavera Garbancera y bautizada más tarde por el muralista Diego Rivera. Se trata de una calavera vestida con elegancia y un gran sombrero.
Lucir como la Catrina no es difícil y más si tenemos ayuda de las ideas DIY (Hazlo tú mismo). Con pocos materiales, algunas herramientas, imaginación y ganas de crear, esta práctica ayuda a darle forma a cualquier caracterización.
¿Cómo hacer el disfraz de Catrina?
Teniendo en cuenta lo que la Catrina representa en el Día de Muertos, disfrazarse así es un símbolo de orgullo festivo, elegancia y tradición que llena de color cada rincón de México. Por lo tanto, si lo que buscas es darle ese toque particular a la celebración que se avecina, te daremos a conocer las ideas DIY con las que podrás crear tu propio disfraz en casa:
La Catrina con Sombrero Grande
Materiales
- Un sombrero de paja o de ala ancha viejo.
- Flores de papel crepé o flores artificiales coloridas.
- Encaje, listones y un retazo de tul o tul negro.
- Pintura facial base agua (blanca, negra y tus colores preferidos).
- Vestido o falda larga (si no tienes, puedes usar una playera negra y pantalones).
Paso a paso
- El sombrero: Pega las flores artificiales o de papel alrededor de la copa del sombrero con silicón líquido. Añade un poco de tul colgando por la parte trasera para darle un toque misterioso.
- El vestuario: Combina una playera negra con una falda colorida. Si lo deseas, añade un chal o rebozo sobre los hombros.
- Maquillaje sencillo: Pinta la cara de blanco, dibuja dos círculos negros grandes alrededor de los ojos y decóralos con pequeñas ondas (pétalos) de colores. Traza una línea negra en los labios con pequeñas rayas verticales para imitar los dientes.
Catrina con Diadema de Cempasúchil y Vestido de Papel
Materiales
- Una diadema de plástico lisa.
- Papel china (seda) o crepé en tonos naranja, amarillo y morado.
- Limpiapipas o hilo.
- Papel craft o una bolsa de papel grande.
- Colores o plumones gruesos.
Paso a paso
- La diadema festiva: Haz flores de papel doblando pliegos en forma de acordeón, atándolos por el centro con un limpiapipas y abriendo los pliegos para formar volumen. Pégalas sobre la diadema hasta cubrirla por completo.
- Falda o pechera DIY: Con ayuda de los niños, decora una bolsa de papel o pliego de papel craft dibujando huesos, flores y cenefas de colores. Ábrele un hueco para la cabeza si es pechera, o pliégala en la cintura para hacer una falda corta.
- Detalles: Completa con flores dibujadas en los pómulos y la frente usando la pintura facial.
Catrina Moderna con Tutú Sin Costuras
Materiales
- Una cinta elástica (medida a la cintura de tu hija/o).
- Tiras de tul de distintos colores (naranja, morado, fucsia, negro).
- Playera negra lisa.
- Pintura textil blanca o plumón para tela blanco.
Paso a paso
- El tutú rápido: Anuda la cinta elástica a la medida de la cintura. Toma las tiras de tul dobladas por la mitad y pásalas haciendo un nudo alondra (doblar y pasar las puntas por el bucle) alrededor del elástico hasta llenarlo. Alterna los colores para darle alegría.
- Playera de esqueleto: Dibujen juntos un par de costillas sencillas y un corazón en la playera negra usando la pintura blanca o el plumón textil.
- Toque final: Agrega un par de flores de tul en el cabello o sujetas a una brocheta para completar el look.