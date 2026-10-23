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Ideas DIY: 3 ideas para hacer disfraces de Catrina fáciles y divertirte con tus hijos en Día de Muertos

Ideas DIY. Aprende cómo hacer disfraces de Catrina fáciles en casa para este Día de Muertos.

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|Imagen editada de Canva

Escrito por: Iván Charello | Marktube

Celebrar cada año el Día de Muertos es una de las tradiciones más vivas, coloridas y hermosas de la cultura mexicana. Más que una festividad triste, explican los mismos pobladores, es una verdadera fiesta para recordar y honrar con profundo cariño a los seres queridos que ya no están.

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En este marco, los mexicanos interpretan esta fecha como a un puente espiritual donde la memoria se transforma en alegría, flores de cempasúchil, altares llenos de comida y una hermosa comunión entre la vida y la muerte. Al respecto, muchos eligen la ocasión para maquillarse o disfrazarse de Catrina, algo que te contaremos a continuación.

Ideas DIY en Día de Muertos

Uno de los personajes más icónicos y queridos de esta celebración es la Catrina. Fue creada originalmente por el grabador José Guadalupe Posada como La Calavera Garbancera y bautizada más tarde por el muralista Diego Rivera. Se trata de una calavera vestida con elegancia y un gran sombrero.

Lucir como la Catrina no es difícil y más si tenemos ayuda de las ideas DIY (Hazlo tú mismo). Con pocos materiales, algunas herramientas, imaginación y ganas de crear, esta práctica ayuda a darle forma a cualquier caracterización.

¿Cómo hacer el disfraz de Catrina?

Teniendo en cuenta lo que la Catrina representa en el Día de Muertos, disfrazarse así es un símbolo de orgullo festivo, elegancia y tradición que llena de color cada rincón de México. Por lo tanto, si lo que buscas es darle ese toque particular a la celebración que se avecina, te daremos a conocer las ideas DIY con las que podrás crear tu propio disfraz en casa:

La Catrina con Sombrero Grande

Materiales

  • Un sombrero de paja o de ala ancha viejo.
  • Flores de papel crepé o flores artificiales coloridas.
  • Encaje, listones y un retazo de tul o tul negro.
  • Pintura facial base agua (blanca, negra y tus colores preferidos).
  • Vestido o falda larga (si no tienes, puedes usar una playera negra y pantalones).

Paso a paso

  1. El sombrero: Pega las flores artificiales o de papel alrededor de la copa del sombrero con silicón líquido. Añade un poco de tul colgando por la parte trasera para darle un toque misterioso.
  2. El vestuario: Combina una playera negra con una falda colorida. Si lo deseas, añade un chal o rebozo sobre los hombros.
  3. Maquillaje sencillo: Pinta la cara de blanco, dibuja dos círculos negros grandes alrededor de los ojos y decóralos con pequeñas ondas (pétalos) de colores. Traza una línea negra en los labios con pequeñas rayas verticales para imitar los dientes.

Catrina con Diadema de Cempasúchil y Vestido de Papel

Materiales

  • Una diadema de plástico lisa.
  • Papel china (seda) o crepé en tonos naranja, amarillo y morado.
  • Limpiapipas o hilo.
  • Papel craft o una bolsa de papel grande.
  • Colores o plumones gruesos.

Paso a paso

  1. La diadema festiva: Haz flores de papel doblando pliegos en forma de acordeón, atándolos por el centro con un limpiapipas y abriendo los pliegos para formar volumen. Pégalas sobre la diadema hasta cubrirla por completo.
  2. Falda o pechera DIY: Con ayuda de los niños, decora una bolsa de papel o pliego de papel craft dibujando huesos, flores y cenefas de colores. Ábrele un hueco para la cabeza si es pechera, o pliégala en la cintura para hacer una falda corta.
  3. Detalles: Completa con flores dibujadas en los pómulos y la frente usando la pintura facial.

Catrina Moderna con Tutú Sin Costuras

Materiales

  • Una cinta elástica (medida a la cintura de tu hija/o).
  • Tiras de tul de distintos colores (naranja, morado, fucsia, negro).
  • Playera negra lisa.
  • Pintura textil blanca o plumón para tela blanco.

Paso a paso

  1. El tutú rápido: Anuda la cinta elástica a la medida de la cintura. Toma las tiras de tul dobladas por la mitad y pásalas haciendo un nudo alondra (doblar y pasar las puntas por el bucle) alrededor del elástico hasta llenarlo. Alterna los colores para darle alegría.
  2. Playera de esqueleto: Dibujen juntos un par de costillas sencillas y un corazón en la playera negra usando la pintura blanca o el plumón textil.
  3. Toque final: Agrega un par de flores de tul en el cabello o sujetas a una brocheta para completar el look.

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