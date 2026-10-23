La pieza central que abandera la evolución de la temporada navideña este diciembre de 2026 es la nueva corona de adviento minimalista. Este año, el clásico arreglo de follaje denso y piñas de pino se reinventa bajo el concepto del diseño escandinavo y el minimalismo cálido.

Las decoraciones saturadas, el exceso de brillo artificial y los colores tradicionales estridentes ceden el trono a una estética limpia, orgánica y con un fuerte acento arquitectónico.

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¿Cómo es la corona de adviento que dominará el 2026?

A diferencia de las versiones de años anteriores, la corona de adviento de este año destaca por su ligereza visual y su geometría lineal. Los expertos en decoración coinciden en tres características clave que definen a la pieza estrella de esta Navidad:

Estructuras de metal y madera desnuda

La base de la corona ya no se oculta debajo de capas masivas de ramas. El diseño de 2026 expone con orgullo aros delgados de metal o bases circulares planas de madera clara pulida. La estructura misma se convierte en parte del atractivo visual de la pieza.

La nueva Corona de Adviento minimalista que triunfará esta Navidad 2026

Follaje asimétrico y seleccionado

En lugar de cubrir el 100% del aro, la tendencia minimalista apuesta por la asimetría. Se decora únicamente un tercio o la mitad de la circunferencia, utilizando ramas individuales de aspecto delicado como el eucalipto preservado, el olivo, el helecho seco o sutiles toques de pino natural.

Velas esbeltas y paletas de color neutras

Las velas gruesas y bajitas de colores vibrantes quedan en el pasado. La corona de 2026 incorpora cuatro velas cónicas, muy altas y estilizadas. Los colores que triunfarán complementan la decoración nórdica: tonos tierra, beige, blanco roto, verde salvia y gris taupe.

¿Cómo armar tu propia corona minimalista en casa?

Distribuye cuatro portavelas de forma simétrica o agrúpalos en un solo lado del aro metálico. Toma dos o tres ramitas verdes y colócalas siguiendo la curvatura del aro. Asegúralas firmemente con el alambre de floristería.

La nueva Corona de Adviento minimalista que triunfará esta Navidad 2026

Recuerda dejar una gran parte del aro completamente al desnudo. Coloca las velas esbeltas en sus soportes y asegúrate de que queden perfectamente verticales.

Al ser tan delgadas, aportarán una sutil sensación de altura y lujo silencioso al centro de tu mesa. Puedes colocarla en el recibidor, en la mesa de centro de la sala o suspendida en la ventana.

