Cómo usar el delineador marrón para levantar los párpados caídos después de los 50: paso a paso

Una mirada más abierta y expresiva puede conseguirse con pequeños trucos de maquillaje que ayudan a rejuvenecer el rostro sin necesidad de recurrir a productos demasiado llamativos. Entre ellos, el delineador marrón es un gran aliado para levantar visualmente los párpados caídos después de los 50 años, ya que permite definir los ojos con un acabado suave y natural. A diferencia del negro, este tono puede aportar profundidad sin endurecer demasiado las facciones, por lo que resulta ideal para crear looks elegantes que funcionan tanto de día como de noche.

Maquillaje para párpados caídos: cómo usar el delineador marrón después de los 50

1. Prepara la piel

Primero, prepara la piel antes de comenzar con el maquillaje . Para conseguir un resultado uniforme, lo primero es limpiar e hidratar el rostro, prestando especial atención al contorno de los ojos. Aplica una crema adecuada para esta zona y espera a que se absorba antes de continuar. Si tus párpados son grasos o el maquillaje suele acumularse en los pliegues, puedes utilizar una pequeña cantidad de prebase para ojos. Así, el delineador tendrá una mejor fijación y será más fácil conseguir un acabado limpio, según recomienda Maybelline.

Primero debes de preparar el párpado antes de maquillar el ojo.|(Especial/Canva)

2. Traza una línea fina junto a las pestañas superiores.

Con un delineador marrón, comienza a dibujar una línea lo más cerca posible de la raíz de las pestañas, desde la mitad del ojo hacia la esquina exterior. La clave para maquillar los párpados caídos está en evitar los trazos demasiado gruesos, pues pueden hacer que el párpado móvil parezca más pequeño. Utiliza un lápiz cremoso o un delineador de fácil aplicación y procura que la línea se mantenga delgada en la parte interna del ojo.

Luego, eleva ligeramente el trazo en la esquina exterior. Para crear un efecto lifting, lleva el delineado hacia arriba al llegar al extremo del ojo, siguiendo una dirección imaginaria hacia el final de la ceja. No necesitas dibujar un rabillo demasiado largo: basta con una pequeña elevación que aporte una apariencia más estilizada. Si tienes los ojos encapotados, revisa el resultado con los ojos abiertos y mirando al frente, ya que el pliegue puede modificar la forma del delineado cuando cierras los párpados.

Aprende a maquillar los ojos delineando las pestañas.|(Especial/Canva)

3. Difumina el delineador para suavizar la mirada

Con una brocha pequeña o un pincel para difuminar, suaviza ligeramente el borde superior del trazo, dirigiendo el color hacia la sien. Este paso ayuda a crear una transición delicada y evita que el maquillaje se vea demasiado marcado. Además, puedes combinarlo con una sombra marrón clara o beige para aportar profundidad sin recargar los ojos. Los acabados ligeramente difuminados son una buena alternativa para quienes buscan un maquillaje sofisticado y favorecedor después de los 50.

Termina con máscara de pestañas para abrir los ojos

Riza las pestañas con cuidado y aplica una capa de máscara, concentrando el producto en las pestañas superiores y, especialmente, en las de las esquinas exteriores. Esto complementa el efecto ascendente del delineado y ayuda a que los ojos se vean más despiertos. Para mantener un resultado natural, evita aplicar demasiadas capas y procura que las pestañas queden separadas, sin grumos.

¿Por qué el delineador marrón favorece a los párpados caídos después de los 50?

Los párpados caídos o encapotados se caracterizan por la presencia de un pliegue de piel que cubre parte del párpado móvil, lo que puede hacer que algunos trazos de maquillaje queden ocultos cuando los ojos están abiertos. Aunque se trata de una característica natural, puede representar un reto al momento de delinear los ojos, especialmente si se busca conseguir una apariencia más levantada sin recurrir a técnicas complicadas.

En este sentido, el delineador marrón permite definir la mirada con menor contraste que un negro intenso, aunque el resultado también depende del tono elegido, la textura del producto y la forma de los ojos. Los marrones medios y oscuros pueden aportar profundidad, mientras que un trazo fino y ligeramente ascendente ayuda a crear una ilusión óptica de elevación. Para conseguirlo, es importante adaptar la dirección del delineado a la forma natural del ojo, en lugar de seguir el pliegue cuando este hace que la línea parezca descendente.

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Otro detalle que marca la diferencia es mantener la mayor intensidad en la parte exterior del ojo y evitar que el delineado invada demasiado el párpado móvil. De esta manera, se conserva una apariencia ligera y se da protagonismo a las pestañas. Si tienes más de 50 años y buscas un maquillaje elegante para todos los días, puedes combinar esta técnica con sombras neutras, un toque de iluminador en el lagrimal y una máscara de pestañas que aporte definición sin apelmazarlas.