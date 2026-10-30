Ideas DIY: 3 propuestas divertidas para construir el escenario de concierto de Las Guerreras K-Pop con cajas de cartón

Las ideas DIY (Hazlo tú mismo) consisten en crear, reparar o transformar objetos por cuenta propia utilizando la creatividad y materiales accesibles en lugar de comprar productos terminados. Se trata de una práctica de manualidades muy popular en la actualidad.

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En los últimos años, el movimiento DIY ha ganado enorme popularidad gracias a que ofrece una forma gratificante de desconectar de las pantallas y fomenta la sostenibilidad al darle una segunda vida a elementos reciclables como el cartón. Además, permite personalizar proyectos según los gustos de cada persona, todo mientras se ahorra dinero y se disfruta el proceso.

Ideas DIY de Las Guerreras K-Pop

Cuando se habla de ideas DIY los proyectos son de los más variados y son inspirados en prácticamente todo lo que nos rodea. En esta oportunidad, las ideas que presentaremos tienen como protagonistas a Las Guerreras K-Pop, un fenómeno lleno de energía, música, luces neón y estética futurista que atrapa la imaginación de grandes y chicos.

Elaborar manualidades inspiradas en esta película es una oportunidad fantástica para canalizar esa fuerza visual en un proyecto práctico. En este caso, el objetivo será aprender a construir el escenario en el que las protagonistas ofrecen sus conciertos y así poder recrear el universo visual del grupo.

¿Cómo hacer el escenario de Las Guerreras K-Pop?

A continuación, te daremos a conocer 3 ideas DIY con las que podrás construir el escenario de Las Guerreras K-Pop utilizando cartón y darle vida a las figuras o muñecos de sus integrantes. Estos proyectos serán ideales para estimular las habilidades manuales y la imaginación:

Escenario neón de dos niveles con pantalla gigante

Concepto: Un escenario principal que simula un estadio de gran escala, combinando distintos niveles de altura y un fondo deslumbrante.

Cómo construirlo



Utiliza una caja de cartón grande y rectangular apoyada sobre su lado más ancho como base general del escenario. Crea un segundo nivel o pasarela elevada pegando en el centro una caja más pequeña (como una caja de zapatos girada hacia abajo) o doblando láminas de cartón en forma de escalones. Para el fondo, recorta la pared trasera del cartón y coloca detrás una cartulina negra sobre la que puedes pintar detalles en tonos neón (fucsia, turquesa, morado y amarillo) inspirados en las luces y logotipos de la película. Agrega los últimos retoques pegando tiras de papel brillante o papel aluminio en los bordes para imitar el reflejo de los reflectores.

Escenario portátil plegable estilo "maletín"

Concepto: Una estructura compacta que se abre para la presentación y se cierra al terminar la función, ideal para transportar o guardar fácilmente.

Cómo construirlo



Toma una caja de cartón mediana con solapas y conserva la tapa o la parte frontal abatible para que funcione como la plataforma o suelo del escenario al abrirse. Decora la parte interior del cartón como si fuera la pared del fondo del recital, utilizando marcadores, pinturas o recortes impresos con motivos K-Pop, altavoces y pancartas fan. En la solapa del suelo, dibuja con marcador negro o plateado los cuadros de la plataforma de baile. Puedes añadir un par de cordones en los laterales superiores para sujetar la tapa cuando el escenario esté abierto, simulando las estructuras metálicas de suspensión de un concierto real.

Escenario interactivo con luces led y torres de sonido

Concepto: Un montaje con volumen y detalles tecnológicos que lleva la experiencia del concierto al siguiente nivel.

Cómo construirlo

