5 stickers grandes de Rumi normal y demonio de Las Guerreras KPop
¡Atención, fans de Kpop Demon Hunters! Descarga e imprime gratis estos 5 diseños exclusivos de stickers de Rumi en su faceta normal y su parte demonio
Para la comunidad de fanáticos de KPop Demon Hunters, coleccionar stickers de sus personajes favoritos es una pasión. Entre todas las integrantes, Rumi destaca por su dualidad: la dulzura y el carisma de su faceta idol de K-pop frente a la imponente fuerza y misticismo que proyecta cuando libera su forma de demonio.
Si estás buscando decorar los cuadernos de la escuela, personalizar la funda de tu celular o simplemente expandir tu colección de fanarts, los stickers digitales listos para formato físico son la opción perfecta.
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Los 5 diseños de stickers que todo fan de Rumi debe tener
- Rumi idol stage
Muestra a Rumi luciendo un atuendo de K-pop clásico con destellos dorados, su característico peinado impecable y sosteniendo un micrófono. Es un sticker lleno de color y alegría, ideal para el centro de tu libreta favorita.
- El despertar: Mitad humana y mitad demonio
El rostro de Rumi está dividido verticalmente por el centro. Del lado izquierdo vemos su dulce mirada humana; del lado derecho, sus ojos cmabian a un tono místico, brota un pequeño cuerno estilizado y el fondo se tiñe de sombras oscuras. Es una pieza de arte digital ideal para la parte trasera de tu laptop.
- Rumi Demon Mode
Con una pose de batalla dinámica,e ste sticker presenta a Rumi con su vestimenta oscura de cazadora, ojos brillantes y un aura de energía neón a su alrededor. Los bordes del sticker están diseñados con llamas oscuras para facilitar un recorte limpio y vistoso.
- Versión chibi o Baby Rumi Demonio
Una ilustración estilo chibi de Rumi y en su forma de demonio con un puchero adorable mientras sostiene una pequeña espada. Este formato es el favorito para pegar en la funda del celular.
- Logotipo Guerrera Rumi con emblema
El nombre de Rumi escrito en tipografía estilizada coreana e inglés enmarcado por la silueta de sus alas y sus cuernos de demonio en tonos morados y negros fosforescentes. Funciona de maravilla para sellar cartas o decorar termos de agua.