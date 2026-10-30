5 stickers grandes de Rumi normal y demonio de Las Guerreras KPop

Para la comunidad de fanáticos de KPop Demon Hunters, coleccionar stickers de sus personajes favoritos es una pasión. Entre todas las integrantes, Rumi destaca por su dualidad: la dulzura y el carisma de su faceta idol de K-pop frente a la imponente fuerza y misticismo que proyecta cuando libera su forma de demonio.

Si estás buscando decorar los cuadernos de la escuela, personalizar la funda de tu celular o simplemente expandir tu colección de fanarts, los stickers digitales listos para formato físico son la opción perfecta.

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Los 5 diseños de stickers que todo fan de Rumi debe tener

Rumi idol stage

Muestra a Rumi luciendo un atuendo de K-pop clásico con destellos dorados, su característico peinado impecable y sosteniendo un micrófono. Es un sticker lleno de color y alegría, ideal para el centro de tu libreta favorita.

Rumi idol stage

El despertar: Mitad humana y mitad demonio

El rostro de Rumi está dividido verticalmente por el centro. Del lado izquierdo vemos su dulce mirada humana; del lado derecho, sus ojos cmabian a un tono místico, brota un pequeño cuerno estilizado y el fondo se tiñe de sombras oscuras. Es una pieza de arte digital ideal para la parte trasera de tu laptop.

El despertar: Mitad humana y mitad demonio

Rumi Demon Mode

Con una pose de batalla dinámica,e ste sticker presenta a Rumi con su vestimenta oscura de cazadora, ojos brillantes y un aura de energía neón a su alrededor. Los bordes del sticker están diseñados con llamas oscuras para facilitar un recorte limpio y vistoso.

Rumi Demon Mode

Versión chibi o Baby Rumi Demonio

Una ilustración estilo chibi de Rumi y en su forma de demonio con un puchero adorable mientras sostiene una pequeña espada. Este formato es el favorito para pegar en la funda del celular.

Rumi Demon Mode

Logotipo Guerrera Rumi con emblema

El nombre de Rumi escrito en tipografía estilizada coreana e inglés enmarcado por la silueta de sus alas y sus cuernos de demonio en tonos morados y negros fosforescentes. Funciona de maravilla para sellar cartas o decorar termos de agua.

