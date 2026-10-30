3 ideas para hacer una lámpara de noche de Paw Patrol y sus amigos

Las manualidades son una de las herramientas más enriquecedoras para el desarrollo personal y familiar. Eso es lo que destacan principalmente los profesionales de la educación y lo argumentan al remarcar que estimulan la creatividad, la paciencia y la motricidad fina.

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Además, precisan, las manualidades funcionan como un excelente ejercicio de desconexión y concentración, permitiéndonos materializar ideas propias mientras disfrutamos de un momento de distracción y bienestar en el hogar. Esto último es lo que ha motivado a muchos adultos a tomar esta práctica como un verdadero cable a tierra en medio de sus rutinas diarias.

Manualidades de Paw Patrol

Debido a que la inspiración para los proyectos de manualidades se desprende de videojuegos, series, películas y obras literarias, principalmente, hoy pondremos el foco en Paw Patrol (Patrulla Canina) una exitosa serie animada de origen canadiense.

La serie sigue las aventuras de Ryder y su equipo de cachorros rescatistas, logrando así un enorme éxito mundial. Su dinámica combinación de trabajo en equipo, la resolución de problemas cotidianos y los valores de amistad, forman parte de la respuesta a porqué la eligen los niños y los adultos.

¿Cómo hacer una lámpara de noche?

Tras lo señalado, es entendible que combinar el universo de Paw Patrol con un proyecto de manualidades resulte sumamente atractivo. Esto permite llevar los personajes favoritos de la pantalla directamente a la decoración de una habitación.

Es por eso que las siguientes ideas tienen el objetivo de enseñarte a crear una lámpara de noche inspirada en Paw Patrol para que puedas convertir esta actividad creativa en un momento especial para compartir y disfrutar con los niños:

Lámpara de noche con botella plástica y luces LED

Materiales necesarios: Una botella plástica transparente (tipo soda de 1.5 o 2 litros), goma Eva (foami) de colores azul o rojo, un cúter, cartulina negra, papel celofán o vegetal traslúcido, y una guirnalda pequeña de luces LED a pila.

Paso a paso



Lava y seca bien la botella plástica, luego corta la parte superior e inferior para quedarte con el cuerpo cilíndrico central. Forra el interior del cilindro con papel vegetal o celofán blanco para suavizar la difusión de la luz. Recorta en la goma Eva los detalles característicos del personaje elegido (por ejemplo, la placa policial de Chase o el sombrero de bombero de Marshall) y pégalos en la parte frontal del cilindro. Diseña y recorta la silueta del cachorro en cartulina negra para que actúe como sombra decorativa. Introduce la guirnalda de luces LED por la base abierta y asegura el portapilas de forma segura. Al encenderla por la noche, proyectará una luz suave y difusa ideal para la mesa de luz.

Lámpara velador con frasco de vidrio reciclado y siluetas

Materiales necesarios: Un frasco de mermelada o café de vidrio limpio, pintura acrílica azul o rosa (para Skye), pincel esponja, papel vegetal, marcadores negros indelebles, y una vela LED a pila o una pequeña base de luz LED.

Paso a paso



Pinta el exterior del frasco de vidrio con una capa muy ligera de acrílico diluido o utiliza una esponja para darle un efecto traslúcido, permitiendo que la luz traspase. Dibuja o calca sobre el papel vegetal las siluetas de los personajes favoritos de la serie (como Rubble, Zuma o Rocky) y recórtalas. Pega las siluetas de papel por la parte interior del frasco usando un poco de pegamento escolar diluido en agua; al secarse, quedarán adheridas de forma translúcida. Coloca la vela LED dentro del frasco y ciérralo. Cuando la habitación esté a oscuras, el diseño se iluminará proyectando la silueta de los cachorros.

Proyector de estrellas y huellas con vaso de cartón y linterna

Materiales necesarios: Un vaso de cartón firme (o un tarro cilíndrico de cartón de papas fritas), papel de aluminio, un punzón o aguja gruesa, una linterna pequeña de mano, y recortes impresos de los escudos de los cachorros.

Paso a paso

