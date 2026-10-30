Cómo rejuvenecer la mirada con maquillaje negro

Existe un mito muy extendido en el mundo del estilismo: que al pasar los 30 o 40 años debemos desterrar por completo el maquillaje negro de nuestra cosmetiquera, ya que endurece nuestras facciones o hacen los ojos más pequeños.

Si bien un uso incorrecto de los pigmentos oscuros puede acentuar las líneas de expresión o el cansancio, el negro sigue siendo el rey definitivo de la elegancia y la profundidad cuando se aplica con la técnica adecuada.

Los maquilladores profesionales no le temen al negro; lo utilizan estratégicamente para crear ilusiones ópticas que logran un efecto lifting inmediato, ideal para camuflar párpados caídos o dar estructura a ojos hundidos y finos.

¡Exclusiva! La hermana de Octavio Ocaña revela cómo va el proceso del segundo presunto responsable de la muerte del actor

Las 3 técnicas para rejuvenecer la mirada con maquillaje negro

El delineado invisible

Utiliza un delineador en gel negro de larga duración o un lápiz a prueba de agua bien afilado. Levanta suavemente el párpado superior y rellena exclusivamente la línea de agua interna superior, justo entre las raíces de tus pestañas. Mantén el párpado móvil libre de líneas gruesas para que la luz natural siga ampliando tu ojo.

El delineado invisible

El smokey glam moderno y difuminado

Aplica una sombra de transición marrón claro en la cuenca. Luego, haz un trazo grueso con un lápiz negro suave muy cerca de las pestañas superiores y, antes de que se fije, difumínalo con una brocha pequeña hacia la esquina externa en un ángulo diagonal. Esto levanta el ojo caído al instante.

El smokey glam moderno y difuminado |Pinterest

El delineado foxy eye para ojos hundidos y finos

Comienza el delineado negro desde la mitad del párpado hacia afuera, haciendo la línea lo más delgada posible. Al llegar a la esquina exterior, alarga una colita fina en dirección ascendente. Deja la línea de agua inferior completamente limpia o con un tono beige para mantener el ojo abierto y descansado.

El delineado foxy eye para ojos hundidos y finos

Ningún maquillaje de ojos oscuro está completo sin la aplicación correcta de la máscara de pestañas o rímel, un paso crítico para abrir el abanico de la mirada es rizar desde la base y aplicar el producto en zig zag enfocándote en el exterior.

