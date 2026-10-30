Las pequeñas arrugas que aparecen alrededor de la boca pueden modificar el acabado del maquillaje, especialmente cuando el labial pierde definición y el pigmento se desplaza hacia los pliegues de la piel. Para evitar este efecto, la maquilladora estadounidense Laura Geller recomienda incorporar un lápiz delineador a la rutina de belleza, que puedes complementar con estos 7 diseños de uñas que puedes usar en noviembre 2026 si tienes los dedos anchos.

En una entrevista publicada por E! News, Geller explicó que tiene líneas sobre el labio superior y que el labial suele desplazarse hacia esas marcas. Por esa razón, desarrolló una alternativa transparente que crea una barrera alrededor de la boca y ayuda a evitar que el pigmento se extienda. Mientras que estos 3 maquillajes para ojos cuestan menos de 200 pesos y pintan mejor que uno de marca.

Laura Geller, maquilladora profesional: “El delineador de labios es imprescindible cuando tienes estas líneas”|@lauragellerbeauty

¿Por qué Geller recomienda usar delineador de labios?

Las líneas peribucales son pequeños pliegues verticales que aparecen sobre el labio superior, debajo del inferior o directamente sobre la superficie labial. Estas marcas también reciben el nombre de líneas de fumador o líneas de lápiz labial, porque el pigmento puede acumularse en sus pliegues y alterar el contorno del maquillaje.

La maquilladora señaló que su lápiz transparente funciona como una barrera para impedir que el pigmento llegue a esos pliegues y, además, ayuda a suavizar visualmente su apariencia. Esta alternativa ayuda a utilizar distintos colores de labial sin agregar otra tonalidad al contorno.

¿Cómo aplicar el lápiz delineador?

La especialista también compartió sus recomendaciones para conseguir una boca con mayor definición. Explicó que el uso de un lápiz cremoso recupera visualmente la forma de los labios, que pueden perder volumen y definición con el paso de los años.

Su técnica no consiste únicamente en marcar el contorno. Geller explicó que, cuando busca una apariencia de mayor volumen, también rellena toda la superficie con el mismo lápiz antes de colocar un brillo o labial.

Para conseguir un acabado uniforme, la marca Laura Geller recomienda comenzar desde las comisuras y avanzar hacia el centro, siguiendo el contorno natural. Después, un pincel pequeño permite difuminar el producto para suavizar los trazos y evitar una línea demasiado marcada.