Ideas DIY: Cómo crear un florero minimalista a partir de botellas de vino de vidrio

Incursionar en el movimiento “Hazlo tú mismo” ofrece diferentes beneficios más allá del ahorro de dinero que puede suponer. Las ideas DIY impactan de una forma directa en el bienestar personal y el consumo consciente.

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Las ideas DIY tienen el poder de alejarnos por algunos minutos u horas de las pantallas y de las jornadas de trabajo, para enfocarnos en un proceso enriquecedor, que alimenta la imaginación y entrena a la creatividad.

De botella de vino a florero

Los profesionales del ámbito de la salud precisan que el trabajo manual exige concentración plena en el presente, por lo que las ideas DIY funcionan como una forma de desconexión digital que reduce la ansiedad y genera una profunda satisfacción personal al ver un resultado tangible.

Ante esto, un proyecto que hoy toma el protagonismo requiere de botellas de vino vacías como materia prima. Se trata de la creación de un florero minimalista, de forma creativa y que embellecerá tu casa o podrás obsequiar.

¿Cómo crear un florero minimalista?

Reutilizar botellas de vino de vidrio es una excelente opción para crear un florero elegante, sostenible y de estética limpia. Es por eso que los detalles de esta idea DIY te guiarán en el proceso y te permitirán crear un objeto que desearás lucir de inmediato:

Transparencia mate (Efecto Frosted)

Limpia bien la botella removiendo etiquetas y pegamento con aceite o acetona. Aplica dos capas uniformes de aerosol con efecto "esmerilado" o frosted glass. Obtendrás un acabado translúcido y sobrio, ideal para colocar una sola rama seca o un tallo de eucalipto.

Monocromático monocromo (Pintura a la tiza)

Aplica pintura a la tiza (chalk paint) en tonos neutros como blanco cálido, gris cemento o beige suave. Utiliza un pincel de cerdas blandas o una esponja a golpecitos para darle una textura similar a la cerámica artesanal. Acento metálico o contraste Cubre la mitad superior de la botella con cinta de enmascarar y pinta únicamente la base con pintura en aerosol dorada, cobre o negro mate. Esta línea geométrica definida le da un toque nórdico y moderno.

Detalle de cuerda o yute (Detalle botánico)

Pinta la botella de un color liso y envuelve únicamente el cuello de la botella con un par de vueltas de hilo de yute o cordón de algodón fino, asegurando las puntas con silicona líquida.

Consejos clave para un acabado profesional