Qué hacer en crochet para el 15 de septiembre: 5 ideas fáciles con los colores de México

Una de las manualidades más destacadas de todas y que se ha popularizado en el último tiempo es el tejido a crochet, que consiste en utilizar solo una aguja con un gancho en la punta y con la que se pueden crear todo tipo de objetos, como amigurumis, figuras, indumentaria, accesorios, entre otros. En este caso, ante la llegada de las Fiestas Patrias en México, te vamos a compartir cinco ideas para que puedas hacer en esta fecha y que tiene los colores de nuestro país.

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La técnica crochet es una de las manualidades más conocidas de todas y que no hace falta ser un experto en este tipo de tejido para lograr grandes cosas, y que consiste en este caso, en una técnica de tejido a mano que usa solo una aguja con un gancho en la punta para poder entrelazar hilos y formar diferentes tramas. No se necesitan de muchos materiales.

Para aquellos amantes de la técnica crochet, tienen que saber que es una buena excusa para ponerse manos a la obra para las próximas Fiestas Patrias, ya que podrán decorar el hogar con adornos relacionados con el país, como los colores y que no te llevará mucho tiempo. Además, te permitirá ahorrar dinero y lograr grandes resultados.

Qué necesitas para estos adornos tejidos a crochet

Por este motivo, es que para poder crear adornos relacionados con las Fiestas Patrias con la técnica crochet, necesitarás de hilos de color verde, rojo y blanco, que representan la bandera de México, una aguja de 4 mm o 6 mm, un contador. A continuación, te compartiremos cinco ideas sencillas para que creas y adornes tu casa.

5 ideas para adornos tejidos a crochet

Corazones tejidos a crochet con los colores de la bandera

Moño tejido con la bandera

Banderas tejidas a crochet

Dos ajíes rojo, verde con sombreros con los colores

Aros circulares con los colores de la bandera