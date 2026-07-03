Ideas DIY: Cómo construir un hotel de insectos benéficos con restos de maderas y cañas

Cuando se habla de manualidades, reciclaje e ideas DIY (Hazlo tú mismo) se está haciendo referencia a movimientos íntimamente relacionados y que se encuentran en pleno auge en la actualidad.

Noticias Michoacán del 2 de julio 2026

Estas prácticas nos llevan a evitar que muchos objetos o materiales terminen en vertederos y afectando al medio ambiente. Además, permiten que con nuestras manos elaboremos objetos decorativos o con ciertas funciones que nos resultan de mucha utilidad.

¿Qué es un hotel de insectos?

Uno de los proyectos más interesantes y en el que todos podemos incursionar es en la creación de los denominados hoteles de insectos. Por lo general se hacen pensando en insectos benéficos, principalmente los polinizadores, ya que favorecen la interacción de los seres vivos (animales e insectos) con las plantas, lo que facilita la polinización de cultivos y al combate biológico de plagas, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

En este punto añade que, generalmente, los hoteles de insectos están elaborados con materiales reciclados, lo que los hace amigables con el medio ambiente. Los materiales más utilizados son las tablas, piñas de pino, troncos de madera, carrizos de distintos tamaños, cartón, paja, malla para gallinero y trozos de barro.

¿Cómo construir un hotel de insectos?

Ante lo señalado anteriormente y uniéndolo con el inicio de este artículo, la idea DIY que te proponemos en esta oportunidad es que puedas construir un hotel de insectos benéficos a partir de restos de maderas y cañas recicladas. Para conseguirlo, se detallan a continuación los materiales y pasos que debes seguir:

Materiales

Para la estructura exterior: Restos de tablas de madera (evita las maderas tratadas con químicos o barnices fuertes, ya que ahuyentan a los insectos).

Para el interior (los "cuartos"): Cañas de bambú o tacuara, piñas de pino, ramitas secas, corteza de árbol y pedazos de ladrillos huecos si tenés.

Herramientas básicas: Sierra o serrucho, martillo, clavos o tornillos, y un taladro con mechas de distintos tamaños (entre 3 mm y 8 mm).

Paso a Paso

Armar la estructura



Corta 4 tablas para la base, los laterales y los divisores internos. Corta 2 tablas más para el techo, dejando que sobresalgan un poco hacia adelante como una visera para proteger de la lluvia. Uní todo con clavos o tornillos. Coloca una o dos maderas transversales adentro para crear "estantes" o habitaciones separadas.

Preparar las cañas y maderas



Las cañas: Corta las cañas en tramos que coincidan con la profundidad de tu estructura. Asegúrate de que los agujeros queden limpios y abiertos por un extremo (puedes lijar los bordes si quedan astillas). Son el hogar ideal para las abejas solitarias.

Los bloques de madera: Agarra pedazos de madera gruesa y perfóralos con el taladro. Haz agujeros de distintos diámetros (de 3 a 8 mm) y de unos 5 a 10 cm de profundidad, pero sin traspasar la madera por completo (les gusta el fondo cerrado para protegerse del frío).

Rellenar el hotel

