Ideas DIY: 3 ideas para crear posavasos rústicos con corchos de vino reciclados
Ideas DIY. 3 ideas para reciclar corchos de vino y hacer posavasos rústicos.
La creatividad humana es muy amplia, siempre y cuando se la ejercite. Eso es lo que permiten los movimientos que impulsan el reciclaje y la reutilización de materiales, las manualidades y las denominadas ideas DIY (Hazlo tú mismo).
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Entre los materiales más utilizados en este sentido se encuentran los corchos de botellas de vino ya que se trata de un material natural 100% biodegradable y compostable, térmico y acústico, impermeable y liviano, además de que es elástico y absorbe impactos.
¿Cómo crear un posavaso rústico?
En esta oportunidad, pondremos de relieve 3 ideas DIY que invitan a reciclar los corchos de las botellas de vino para crear tus propios portavasos. A continuación se detalla un proyecto muy fácil y creativo:
El clásico tablón
- Materiales: 8 corchos por posavasos, cúter, lija suave y silicona caliente (o pegamento universal).
@arte.encapsulado porta vasos de resina con corchos de vino #resina #resinamanualidades #arteresina #arteconresina #resinaarte #resinaarte #resinarte #manualidadesconresina ♬ Shy（ddouble speed） - Jai Waetford
Paso a paso
- Elegí 8 corchos que midan lo mismo de largo. Si alguno sobresale, córtale un milímetro de la base con el cúter.
- Pégalos de a pares (dos corchos de forma horizontal, uno al lado del otro).
- Una vez que tengas 4 bloques de dos corchos, vas a unirlos alternando la dirección para formar un cuadrado (un bloque horizontal, al lado uno vertical, abajo uno vertical y al lado uno horizontal).
Corchos reciclados para la mesa
Si la primera idea DIY te pareció muy fácil, a continuación te presentamos otros dos proyectos. Cada uno tiene su propia complejidad pero ambos cumplen con el objetivo de evitar que los corchos terminen en algún vertedero y que tu mesa pueda sumar un elemento tan útil como los portavasos:
Rodajas sobre base
- Materiales: 3 o 4 corchos por posavasos, una base circular o cuadrada (puede ser cartón grueso, un CD viejo que ya no uses, o fibrofácil), cúter y pegamento.
Paso a paso
- Con mucha paciencia y cuidado, corta los corchos en rodajas de aproximadamente 5 mm de grosor. (Trata de que el grosor sea lo más uniforme posible).
- Prepara tu base (si usas un CD o cartón, puedes forrarlo con papel madera o pintarlo de marrón para que no se note el fondo).
- Empieza a pegar las rodajas de corcho desde el centro hacia afuera, cubriendo toda la superficie como si fuera un mosaico.
- Una vez seco, recorta el excedente de la base si te quedó algo a la vista.
El "enmarcado" con soga de yute
- Materiales: Corchos, cúter, silicona caliente y soga de yute fina o hilo de cáñamo.
Paso a paso
- Corta los corchos a la mitad, pero de forma longitudinal (a lo largo), para que te quede una cara plana.
- Uní las caras laterales de unos 4 o 5 corchos cortados para formar un rectángulo o cuadrado, asegurándote de que la parte plana quede hacia abajo (para que apoye bien en la mesa).
- Una vez que tenés la estructura firme, toma la soga de yute y pégala con silicona dándole 2 o 3 vueltas alrededor de todo el borde exterior, como si fuera un marco. Esto esconde las imperfecciones de los cortes y le da un cierre rústico impecable.