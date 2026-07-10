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Ideas DIY: 3 ideas para crear posavasos rústicos con corchos de vino reciclados

Ideas DIY. 3 ideas para reciclar corchos de vino y hacer posavasos rústicos.

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|Imagen editada de Canva

Escrito por: Iván Charello | Marktube

La creatividad humana es muy amplia, siempre y cuando se la ejercite. Eso es lo que permiten los movimientos que impulsan el reciclaje y la reutilización de materiales, las manualidades y las denominadas ideas DIY (Hazlo tú mismo).

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Entre los materiales más utilizados en este sentido se encuentran los corchos de botellas de vino ya que se trata de un material natural 100% biodegradable y compostable, térmico y acústico, impermeable y liviano, además de que es elástico y absorbe impactos.

¿Cómo crear un posavaso rústico?

En esta oportunidad, pondremos de relieve 3 ideas DIY que invitan a reciclar los corchos de las botellas de vino para crear tus propios portavasos. A continuación se detalla un proyecto muy fácil y creativo:

El clásico tablón

  • Materiales: 8 corchos por posavasos, cúter, lija suave y silicona caliente (o pegamento universal).
@arte.encapsulado porta vasos de resina con corchos de vino #resina #resinamanualidades #arteresina #arteconresina #resinaarte #resinaarte #resinarte #manualidadesconresina ♬ Shy（ddouble speed） - Jai Waetford

Paso a paso

  1. Elegí 8 corchos que midan lo mismo de largo. Si alguno sobresale, córtale un milímetro de la base con el cúter.
  2. Pégalos de a pares (dos corchos de forma horizontal, uno al lado del otro).
  3. Una vez que tengas 4 bloques de dos corchos, vas a unirlos alternando la dirección para formar un cuadrado (un bloque horizontal, al lado uno vertical, abajo uno vertical y al lado uno horizontal).

Corchos reciclados para la mesa

Si la primera idea DIY te pareció muy fácil, a continuación te presentamos otros dos proyectos. Cada uno tiene su propia complejidad pero ambos cumplen con el objetivo de evitar que los corchos terminen en algún vertedero y que tu mesa pueda sumar un elemento tan útil como los portavasos:

Rodajas sobre base

  • Materiales: 3 o 4 corchos por posavasos, una base circular o cuadrada (puede ser cartón grueso, un CD viejo que ya no uses, o fibrofácil), cúter y pegamento.

Paso a paso

  1. Con mucha paciencia y cuidado, corta los corchos en rodajas de aproximadamente 5 mm de grosor. (Trata de que el grosor sea lo más uniforme posible).
  2. Prepara tu base (si usas un CD o cartón, puedes forrarlo con papel madera o pintarlo de marrón para que no se note el fondo).
  3. Empieza a pegar las rodajas de corcho desde el centro hacia afuera, cubriendo toda la superficie como si fuera un mosaico.
  4. Una vez seco, recorta el excedente de la base si te quedó algo a la vista.

El "enmarcado" con soga de yute

  • Materiales: Corchos, cúter, silicona caliente y soga de yute fina o hilo de cáñamo.

Paso a paso

  1. Corta los corchos a la mitad, pero de forma longitudinal (a lo largo), para que te quede una cara plana.
  2. Uní las caras laterales de unos 4 o 5 corchos cortados para formar un rectángulo o cuadrado, asegurándote de que la parte plana quede hacia abajo (para que apoye bien en la mesa).
  3. Una vez que tenés la estructura firme, toma la soga de yute y pégala con silicona dándole 2 o 3 vueltas alrededor de todo el borde exterior, como si fuera un marco. Esto esconde las imperfecciones de los cortes y le da un cierre rústico impecable.

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