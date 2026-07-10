Ideas DIY: 3 ideas para crear posavasos rústicos con corchos de vino reciclados

La creatividad humana es muy amplia, siempre y cuando se la ejercite. Eso es lo que permiten los movimientos que impulsan el reciclaje y la reutilización de materiales, las manualidades y las denominadas ideas DIY (Hazlo tú mismo).

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Entre los materiales más utilizados en este sentido se encuentran los corchos de botellas de vino ya que se trata de un material natural 100% biodegradable y compostable, térmico y acústico, impermeable y liviano, además de que es elástico y absorbe impactos.

¿Cómo crear un posavaso rústico?

En esta oportunidad, pondremos de relieve 3 ideas DIY que invitan a reciclar los corchos de las botellas de vino para crear tus propios portavasos. A continuación se detalla un proyecto muy fácil y creativo:

El clásico tablón

Materiales: 8 corchos por posavasos, cúter, lija suave y silicona caliente (o pegamento universal).

Paso a paso



Elegí 8 corchos que midan lo mismo de largo. Si alguno sobresale, córtale un milímetro de la base con el cúter. Pégalos de a pares (dos corchos de forma horizontal, uno al lado del otro). Una vez que tengas 4 bloques de dos corchos, vas a unirlos alternando la dirección para formar un cuadrado (un bloque horizontal, al lado uno vertical, abajo uno vertical y al lado uno horizontal).

Corchos reciclados para la mesa

Si la primera idea DIY te pareció muy fácil, a continuación te presentamos otros dos proyectos. Cada uno tiene su propia complejidad pero ambos cumplen con el objetivo de evitar que los corchos terminen en algún vertedero y que tu mesa pueda sumar un elemento tan útil como los portavasos:

Rodajas sobre base

Materiales: 3 o 4 corchos por posavasos, una base circular o cuadrada (puede ser cartón grueso, un CD viejo que ya no uses, o fibrofácil), cúter y pegamento.

Paso a paso



Con mucha paciencia y cuidado, corta los corchos en rodajas de aproximadamente 5 mm de grosor. (Trata de que el grosor sea lo más uniforme posible). Prepara tu base (si usas un CD o cartón, puedes forrarlo con papel madera o pintarlo de marrón para que no se note el fondo). Empieza a pegar las rodajas de corcho desde el centro hacia afuera, cubriendo toda la superficie como si fuera un mosaico. Una vez seco, recorta el excedente de la base si te quedó algo a la vista.

El "enmarcado" con soga de yute

Materiales: Corchos, cúter, silicona caliente y soga de yute fina o hilo de cáñamo.

Paso a paso

