¡No los tires! Esta es la mejor forma de aprovechar los tickets en tu casa con una manualidad
Los tickets viejos que tienes en tu cartera pueden ser aprovechados; descubre cómo usarlos en una manualidad, te daremos el paso a paso para que lo intentes
Los tickets son pequeños recibos que se nos dan al momento de hacer alguna compra, ya sea de algún objeto, alimento, bebida o servicio, pero llega un punto en el que nuestros estantes y monederos se llenan de ellos, papeles que en cierto punto se vuelven inservibles para ciertas personas.
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Si ya no sabes qué hacer con ellos, en vez de tirarlos, te daremos una idea para que puedas aprovechar el residuo de la mejor forma en una manualidad sencilla.
¿Cómo utilizar los tickets en una manualidad?
Los tickets, al ser de papel, son un material que aún podemos aprovechar al máximo; para que no lo deseches, te detallaremos cómo usarlo para poder crear hojas de papel completamente nuevas. Para aprovechar el residuo de la mejor forma con la manualidad, puedes juntar todo tipo de papel que tengas; realiza los siguientes puntos:
- Corta todo el papel que tengas, buscando hacer pequeños trozos.
- En un recipiente con agua tibia, vamos a dejar remojando los residuos hasta que tengan una consistencia blanda.
- En una licuadora potente, añade un poco de papel y agua; hazlo poco a poco para no dañar tu electrodoméstico. Debemos lograr una pulpa con textura rugosa.
- Consigue un marco con malla o un colador plano; encima vamos a colocar la pulpa que hicimos, mientras que con una esponja o rodillo le vamos a dar esa forma plana.
- Apoyamos todo sobre un paño limpio.
- Dejamos secar completamente hasta que tenga una consistencia seca y firme.
- Retiramos y, con ayuda de unas tijeras, recortamos para darle la forma deseada.
¿Cuánto tiempo hay que guardar los tickets?
Al tener muchos tickets que se deben guardar por cierto lapso de tiempo antes de poder desecharlos. Por lo que se recomienda seguir los lapsos de tiempo de almacenamiento:
- 1 a 5 años de garantías para después poder hacer reclamaciones.
- 15 a 30 días para devoluciones.
- 1 mes cuando se trata de tarjetas de crédito o débito.
- Para facturas, puede variar entre los 5 a 10 años.
Una vez que se cumpla el cometido del comprobante, podemos hacer uso de la manualidad que te dejamos, la mejor forma de aprovechar el residuo de forma sencilla, logrando usarlo después de otras formas.
@anastasiagrilla.art Respuesta a @_paularoz ¡No tires tus hojas! 📄 Haz papel reciclado fácil en casa ✨ #papelreciclado #ecofriendly #manualidadesencasa #zerowaste #diyproject ♬ sonido original - Anastasia Grilla | Arte Vivo