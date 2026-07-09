Cómo maquillar tus ojos para tu graduación con un estilo elegante

La graduación es un evento importante para muchos jóvenes, ya que culminan una importante etapa en su vida para continuar con sus estudios o, en algunos casos, para dar inicio a su vida laboral.

Si vas a tener la esperada fiesta, entonces te detallaremos cómo puedes maquillar tus ojos, empleando un estilo elegante que va a elevar tu apariencia en el importante día.

¿Cómo maquillar los ojos para tu graduación?

Para la graduación, hay que tener cuidado al momento de maquillar tus ojos, ya que podemos obtener un resultado muy saturado visualmente. Considera aplicar los siguientes tips para lucir un estilo elegante en tu mirada:

Prepara tu piel con la aplicación de primer o corrector de alta cobertura. Puedes difuminar con ayuda de una brocha humedecida o esponja. Con una sombra mate en tonos tierra o café, agrega en la cuenca del ojo. En las esquinas externas del ojo, crea una “V” de lado con ayuda de un tono más oscuro; difuminamos hacia el centro. Agrega un poco de brillo satinado o metálico en el párpado móvil y en el lagrimal para abrir tu mirada. Delinea tus pestañas superiores con una línea delgada, creando una cola sutil y alargada. Rizamos pestañas y aplicamos rímel a prueba de agua. Para darle mayor impacto a tu mirada, puedes añadir unas pestañas postizas.

¿Cómo cubrir las ojeras con maquillaje?

En la graduación todos queremos lucir un look espectacular, ya que es un día importante que se celebra pocas veces en tu vida. Si tienes ojeras muy marcadas, es importante que sepas cómo maquillar tus ojos para que no se vean tanto y no te den una apariencia cansada. Dependiendo del color que tengas, deberás aplicar lo siguiente:

Para ojera morada, aplica corrector amarillo.

Para ojera azul, aplica corrector naranja.

Para ojeras marrones, aplica corrector rosa.

Una vez que aplicamos, podemos usar el corrector de nuestro color de piel y difuminar, logrando tener una mirada juvenil y con un estilo elegante. Comienza a preparar todos tus cosméticos para el esperado día.