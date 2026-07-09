Los 3 principales ejercicios para fortalecer piernas después de los 45 años

Después de los 45 años, es importante la actividad física, ya que empezamos a perder progresivamente masa muscular, situación que con el paso del tiempo se empieza a notar, por lo que debemos hacer lo posible por fortalecer esa zona.

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Para que comiences a fortalecer las piernas, te detallaremos los 3 principales ejercicios que debes aplicar en esa zona, logrando trabajar la parte inferior del cuerpo.

¿Cuál es el mejor ejercicio para una persona de 45 años?

La Fundación Española del Corazón explica que después de los 45 años empieza una importante pérdida en la masa muscular, la cual comienza a ser progresiva, que con el paso de los años se hace más notoria.

Aunque es un proceso que no podemos detener, es posible hacer que sea menos visible con los años y disminuir las afectaciones que genere en la movilidad. Para ello podemos fortalecer las piernas realizando los siguientes principales ejercicios:

Puente de glúteos: Recuéstate en el piso, coloca las palmas de tus manos en el suelo, coloca las plantas de tus pies en el suelo al nivel de tus hombros. Con tus piernas y abdomen, levanta tu tronco sin despegar los hombros.

Bird dog: En el suelo, ponte en cuatro, estira tu brazo derecho, haz lo mismo, pero con la pierna contraria; repetimos el ejercicio, pero con las otras extremidades.

Sentadilla: Para facilitar el ejercicio, colócate frente a una silla, separa tus pies a nivel de tus hombros y baja la cadera sin sentarte en la silla; es con la finalidad de que sientas ese apoyo. Recuerda mantener tu espalda completamente recta.

Para fortalecer la zona, se recomienda hacer 2 sesiones semanales, donde se hará de 5 a 7 series, donde en cada una de ellas se pueda trabajar cada grupo muscular, logrando fortalecerlos.

¿Qué tan peligroso es perder masa muscular?

A simple vista podría parecer que la pérdida muscular no es mala, pero no es así. Conforme se pierde el músculo, vamos a presentar una mayor dificultad al momento de movernos, haciendo que tareas sencillas como subir escaleras o caminar sean más complicadas, además de ser más propensos a sufrir alguna caída.

Por esa razón es importante hacer actividades para fortalecer tus piernas después de los 45 años, así que comienza aplicando los 3 principales ejercicios que te compartimos para que puedas empezar a trabajar esa zona.