Los MITOS de la tortilla inflada más divertidos que Luis contó en MasterChef 24/7, ¿los conocías?

La mañana de este miércoles 10 de junio del 2026, la cocina de MasterChef 24/7 se llenó de los olores de la masa y del maíz con la masterclass de la "Maestra de Fuego" Isabel Carvajal, quien les compartió a los cocineros los trucos para hacer tortillas y sopes deliciosos... ¡los mitos de la tortilla inflada salieron a la luz gracias a Luis, y vaya que hubo muchas risas!

¿Qué significa que se te infle tu tortilla hecha a mano? ¡Esto dijo Luis en MasterChef 24/7!

Antes de pasar a los sopes, la Chef Isabel Carvajal les mostró a los cocineros cómo humedecer la masa y darle una forma delgada y redonda para hacer tortillas desde cero, una tarea bastante complicada para los principiantes ya que se enfrentaron a una cocción dispareja, grietas y lo más temido: ¡que no se inflaran para nada!

Luis y la Chef Isabel Carvajal se sorprendieron cuando a Ricardo comenzaron a salirle las tortillas perfectas ya que a él sí se le inflaban a la primera: "Allá en mi pueblo dicen que cuando la tortilla infla es que uno se va a casar", dijo Luis, algo que apoyó la Maestra: "¡Ricardo va de aquí directo al matrimonio!, ahí sí ya no es cosa de saber cocinar", expresó de buen humor.

Las risas llegaron cuando Luis se animó a decir otro mito bastante curioso de la tortilla inflada: "Aparte, si se te infla es que eres señorita todavía", explicó. "¡Ay, claro que no, eso es mentira!", replicó la maestra divertida.

Para la Chef Isabel Carvajal, acompañar sus platillos con tortillas hechas a mano podría darles un plus a los competidores ante los Jueces en las competencias... ¿se animarán a hacerlo?

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?