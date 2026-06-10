Si eres de las personas que quieren iniciar en el mundo de las plantas, pero no tienes tiempo de cuidarlas y se te olvida cuidarlas, hay ciertas especies de interior que son resistentes, opciones en las que te puedes apoyar para decorar tu hogar y llenarlo de vida. Conoce los 4 ejemplares para poner en la entrada de la casa y atraer riqueza.

Algunas de las cualidades de las plantas de interior son que no solamente fungen como decoración en el hogar, sino que también sirven como purificadores de aire y regulan la humedad. Pero también beneficia al ser humano, ya que hay un estudio que refiere que reduce los niveles de estrés. Conoce en qué parte de la casa debes ponerlas para que se vean más aesthetic.

Las 8 plantas que no requieren de muchos cuidados

1. Aloe vera: Las hojas almacenan agua, por lo que pueden mantenerse vivas largos periodos de sequía. Además, tiene propiedades calmantes y curativas, como para tratar las quemaduras y los pequeños cortes.

2. Palmera de bambú: Es una planta tropical, pero se adapta al clima más seco y a los bajos niveles de luz, por lo que es una opción para tener en el interior del hogar.

3. Photos dorado: Es una planta fácil de cuidar, ya que puede resistir largos períodos de sequía y a la poca luz.

4. Planta serpiente: Es una de las especies más resistentes, pues la puedes dejar en el olvido durante un tiempo largo y seguirá luciendo casi igual de frondosa.

8 plantas resistentes que son ideales para quienes siempre olvidan cuidarlas|IA

5. Sansevieria: La también conocida como lengua de suegra resiste tanto a la poca luz, falta de riego y cambios de temperatura.

6. Photos: La especie colgante crece muy rápido y sobrevive en interiores, aunque no la cuides mucho.

7. Zamioculca zamiifolia: Es la especie ideal para aquellas personas que olvidan regar sus plantas.

8. Aspidistra elatior: Se le conoce como la planta de hierro gracias a su alta resistencia.