El fregadero de acero inoxidable es de los más comunes en las cocinas mexicanas, ya que, por el tipo de material con el que están hechos, tienen una gran durabilidad, resistencia a la corrosión y al calor, así como por ser muy higiénicos. No obstante, ahora en el mercado hay 5 opciones más elegantes con las que los puedes reemplazar. Conoce las 4 ideas que están reemplazando a las mesas de centro tradicionales en salas pequeñas.

La tarja de acero inoxidable también tiene la cualidad de que no es porosa, lo que facilita su limpieza para evitar la proliferación de las bacterias. Algunos de estos puntos a favor tienen las 5 opciones de reemplazo, aunque estas son más modernas y se adecuan a los diferentes diseños de interiores. Estas son las 8 plantas resistentes que son ideales para quienes siempre olvidan cuidarlas.

Las 5 alternativas para reemplazar fregadero de acero inoxidable

1. Piedra natural: Puedes optar por granito o mármol para darle ese toque elegante que necesita tu cocina. Cabe destacar que les va muy bien a los diseños modernos y minimalistas.

2. Integrados en cuarzo: La encimera y el fregadero parecen una sola pieza, lo que le da un efecto limpio y lujoso.

3. Concreto pulido: Este tipo de fregadero es perfecto para las cocinas industriales y contemporáneas. Se ven sofisticadas y arquitectónicos.

5 alternativas para reemplazar el fregadero de acero inoxidable por opciones más elegantes|IA

4. Ocultos bajo cubierta: Una de las opciones más modernas, ya que el fregadero queda totalmente integrado a la encimera.

5. Negros mate: Este tipo de fregaderos son tendencia por su apariencia premium y contemporánea debido a sus acabados mate en cuarzo o resina.

5 alternativas para reemplazar el fregadero de acero inoxidable por opciones más elegantes|IA

Cabe destacar que la mayoría de los fregaderos modernos no los venden, ya que, por el estilo integrado, tiene que ser hecho por un experto, albañil o arquitecto. Por ello, tendrás que realizar una remodelación en la cocina o, si estás en construcción, optar por estos diseños que le darán una vista diferente a tu cocina.