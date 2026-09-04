Tips para pintar uñas largas y disimular las manchas amarillas

La belleza de nuestras manos no solo se centra en el color de esmalte que utilizamos o el diseño que elegimos. Esto va mucho más allá de las tendencias de manicura ya que uno de los objetivos que no debemos perder de vista es el cuidado integral de las manos y las uñas.

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En este punto, los expertos ponen especial énfasis ya que algunos procedimientos de manicura pueden debilitar las uñas o causarles serios daños. Además, la piel de las manos también puede verse afectadas si, por ejemplo, no le damos la hidratación que se merecen.

Manchas amarillas en uñas

En este punto, hoy ponemos la lupa sobre la aparición de manchas o una coloración amarillenta en las uñas. Esto puede deberse a diferentes factores como por ejemplo el uso constante de esmaltes oscuros sin base protectora, el hábito de fumar o el contacto frecuente con químicos de limpieza sin guantes.

Otros factores que pueden influir son las infecciones por hongos que se acompañan de engrosamiento o fragilidad de las uñas. Además, en casos menos frecuentes, esta coloración responde a déficits nutricionales de algunas vitaminas o a condiciones médicas como la psoriasis ungueal o afecciones hepáticas y linfáticas.

Tips para pintar uñas largas

Lo ideal, en primer lugar, es consultar con un especialista para hallar la causa de la aparición de manchas amarillas en las uñas. Mientras, en el mundo de la belleza lo que abundan son los tips y trucos y en el rubro de la manicura no hay excepciones.

A continuación, se detalla la manera en la que se pueden pintar las uñas largas y disimular las manchas amarillas sin arruinar su acabado. La clave, revelan los expertos, está en preparar la base neutra, corregir el tono ópticamente y proteger la lámina ungueal:

Preparación y neutralización

Limpieza suave: Lava bien las uñas y pasa un algodón con alcohol o limpiador de uñas para eliminar grasa o residuos de la laca anterior. Evita pulir la capa superior con limas abrasivas; esto adelgaza la uña y no quita la mancha profunda.

Tono corrector óptico: Aplica una base correctora lavanda o violeta (o una base blanqueadora para uñas). Por teoría del color, los pigmentos violáceos neutralizan los tonos amarillentos al instante.

Capa base barrera (Base Coat): Si no usas base correctora, usa una base protectora rica en calcio o queratina antes del esmalte. Las manchas amarillas suelen aparecer justamente por aplicar esmaltes oscuros o pigmentados directamente sobre la uña sin base.

Selección de color y aplicación

Tonos estratégicos



Para disimular totalmente: Usa esmaltes opacos o con buena cobertura en tonos cremosos (rojos profundos, borgoña, nudes opacos, tonos pastel o metalizados).

Para un look natural/transparente: Evita los tonos rosados muy traslúcidos directos (dejan ver el amarillo abajo). En su lugar, usa un tono milky pink o milky white (blanco lechoso) con dos o tres capas finas.

Técnica para uñas largas



Aplica una primera capa fina en el centro y luego los laterales, sin tocar la cutícula. Sella el borde libre: Pasa el pincel de forma horizontal por la punta/canto de la uña para evitar que el esmalte se desportille rápido. Deja secar bien entre capa y capa antes de aplicar el top coat para asegurar brillo y durabilidad.

Remedios de mantenimiento (A largo plazo)