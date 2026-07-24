La Velada del Año 2026: La millonaria cantidad de dinero que podrían ganar los participantes que subirán al ring

Es oficial, estamos a unas cuantas horas de que, como cada año; desde 2021, se lleve a cabo la Velada del Año, el evento que consiste en combates de boxeo amateur entre creadores de contenido y que además cuenta con la presentación musical de artistas internacionales. Sin embargo, una de las preguntas más famosas entre el público y todos los fans es ¿cuánto dinero ganan los participantes? es por eso que en esta ocasión te contamos todo lo que se sabe sobre este tema.

Velada del Año 2026: ¿Cuánto dinero ganan los participantes por combate?

Hasta el momento no hay una fuente oficial que revele la cantidad exacta que ganan los participantes en la Velada del Año, sin embargo se estima que los creadores obtienen un pago fijo que va entre 30 y 40 mil euros lo que en pesos mexicanos equivale a 800 mil aproximadamente. Por otro lado, si los participantes cuentan con altos números de seguidores llegando a cifras millonarias, las celebridades podrían percibir desde 60 mil hasta 100 mil euros, lo que se traduce en uno y dos millones de pesos mexicanos.

Por otro lado, no todo queda en dicho pago ya que los participantes suelen percibir ingresos extra si son parte de campañas publicitarias u obtienen patrocinios personales gracias a su marca personal. Ahora bien, es importante mencionar que no hay un pago extra si alguien gana, el dinero se da solo por participar en el combate aunque sí hay un premio que se entrega al vencedor, el cual es un cinturón especial, en esta ocasión el de la edición VI será inspirado en la WWE además de un anillo.

Aunque algún participante pierda, el hecho de haber estado sobre el ring de La Velada del Año hace que su exposición digital aumente, hecho que representa mayor alcance con marcas comerciales, nuevos contratos y colaboraciones que representan un ingreso extra en su economía.

Velada del Año VI: Fecha, hora y dónde ver GRATIS y ONLINE

La Velada del Año se llevará a cabo el próximo sábado 25 de julio en Sevilla, España, en el Estadio de La Cartuja. La hora del evento será a las 19:00 horas (CEST) en horario peninsular español. Aunque si te encuentras en otros países este será la hora de transmisión:

México (Centro): 11:00 a.m.

Colombia, Perú, Ecuador: 12:00 p.m.

Argentina, Chile: 2:00 p.m.

Estados Unidos (Este): 1:00 p.m

Este evento podrás disfrutarlo gratis y en vivo a través de la cuenta de Twitch, TikTok y YouTube de Ibai Llanos por lo que te recomendamos conectarte a tiempo para no perderte ningún detalle. Sin embargo, como en Azteca UNO nos encanta consentirte, contaremos con un LiveBlog revelando minuto a minuto cada detalle de este evento.