Alineación de Venus y Mercurio: estos son los signos bendecidos por el universo del 24 al 31 de julio

Entre el 24 y el 31 de julio de 2026, el cielo ofrecerá una de las configuraciones más favorables para varios signos del zodiaco en materia de comunicación, vínculos y concreción de proyectos. Se trata del sextil entre Venus en Virgo y Mercurio en Cáncer.

Según la astrología, este aspecto de 60 grados facilita la cooperación energética entre ambos planeta. Esto crea un clima ideal para tomar decisiones acertadas, fortalecer relaciones y aprovechar oportunidades que pueden marcar el comienzo de una etapa de crecimiento.

Venus (asociado con la armonía, los afectos, los recursos y los valores personales) encuentra en Virgo una expresión práctica y organizada. Por su parte, Mercurio en Cáncer favorece la comunicación empática, la memoria y la inteligencia emocional.

La combinación de ambos astros genera una energía compatible entre los elementos tierra y agua, permitiendo que las ideas encuentren un camino concreto para materializarse. Estos signos del zodiaco serán los más beneficiados por esta influencia.

Sextil Venus en Virgo y Mercurio en Cáncer: los 8 signos bendecidos por el universo

Tauro : la creatividad y la estabilidad se combinarán para abrir nuevas oportunidades. Será un excelente momento para avanzar en proyectos personales, fortalecer relaciones y recibir buenas noticias relacionadas con tus recursos.

: la creatividad y la estabilidad se combinarán para abrir nuevas oportunidades. Será un excelente momento para avanzar en proyectos personales, fortalecer relaciones y recibir buenas noticias relacionadas con tus recursos. Cáncer : Mercurio en tu signo potenciará tu capacidad para comunicarte y negociar. Conversaciones importantes, acuerdos o propuestas laborales tendrán mayores posibilidades de prosperar.

: Mercurio en tu signo potenciará tu capacidad para comunicarte y negociar. Conversaciones importantes, acuerdos o propuestas laborales tendrán mayores posibilidades de prosperar. Leo : la temporada de tu signo, sumada al apoyo del sextil, favorecerá el crecimiento económico y el reconocimiento por tus talentos. Aprovecha estos días para presentar ideas o iniciar nuevos proyectos.

: la temporada de tu signo, sumada al apoyo del sextil, favorecerá el crecimiento económico y el reconocimiento por tus talentos. Aprovecha estos días para presentar ideas o iniciar nuevos proyectos. Virgo : Venus transitando tu signo incrementará tu magnetismo y tu capacidad para atraer oportunidades. Será una semana ideal para fortalecer vínculos, organizar objetivos y comenzar una etapa de renovación personal.

: Venus transitando tu signo incrementará tu magnetismo y tu capacidad para atraer oportunidades. Será una semana ideal para fortalecer vínculos, organizar objetivos y comenzar una etapa de renovación personal. Libra : tu planeta regente (Venus) recibe una influencia favorable de Mercurio, facilitando acuerdos y conversaciones pendientes. Una decisión tomada durante estos días traerá beneficios a largo plazo.

: tu planeta regente (Venus) recibe una influencia favorable de Mercurio, facilitando acuerdos y conversaciones pendientes. Una decisión tomada durante estos días traerá beneficios a largo plazo. Escorpio : los proyectos compartidos y las relaciones con personas influyentes estarán especialmente favorecidos. Una invitación o propuesta inesperada podrá abrirte nuevas puertas.

: los proyectos compartidos y las relaciones con personas influyentes estarán especialmente favorecidos. Una invitación o propuesta inesperada podrá abrirte nuevas puertas. Capricornio : la combinación de tierra y agua impulsará tus objetivos profesionales. Es un excelente período para consolidar planes, realizar trámites importantes y asumir nuevos desafíos.

: la combinación de tierra y agua impulsará tus objetivos profesionales. Es un excelente período para consolidar planes, realizar trámites importantes y asumir nuevos desafíos. Piscis: la armonía entre Venus y Mercurio fortalecerá tus relaciones personales y profesionales. El universo te favorecerá mediante acuerdos, alianzas y oportunidades que llegarán a través del diálogo.

¿Cuál es la energía disponible del sextil entre Venus en Virgo y Mercurio en Cáncer según la astrología?

Desde la astrología, el sextil es un aspecto de 60 grados considerado uno de los más favorables, ya que permite que las energías de los planetas involucrados cooperen de manera natural. En esta oportunidad, Venus en Virgo y Mercurio en Cáncer forman una combinación especialmente armónica gracias a la compatibilidad entre los elementos tierra y agua.

Venus simboliza los afectos, la belleza, los valores personales, la prosperidad y la capacidad para construir relaciones saludables. En Virgo, esta energía se expresa mediante la organización, la atención al detalle y el deseo de mejorar cada aspecto de la vida cotidiana.

Mercurio, por su parte, representa la comunicación, el aprendizaje, la lógica y el intercambio de información. Al transitar por Cáncer, adquiere un tono más intuitivo, sensible y empático. Entre el 24 y el 31 de julio de 2026, la energía disponible favorecerá especialmente:



La comunicación clara y las negociaciones exitosas.

La resolución de conflictos mediante el diálogo.

El fortalecimiento de relaciones personales y profesionales.

La organización de proyectos con posibilidades de crecimiento.

La toma de decisiones prácticas e intuitivas al mismo tiempo.

La administración inteligente de recursos y finanzas.

El desarrollo de nuevos talentos y habilidades.

La concreción de oportunidades que habían comenzado a gestarse semanas atrás.

La astrología considera que esta alineación ayuda a encontrar un equilibrio entre el corazón y la razón. Además, este sextil favorece la planificación y la capacidad para transformar buenas ideas en resultados concretos.

Es un momento propicio para firmar acuerdos, retomar conversaciones importantes, fortalecer vínculos afectivos o comenzar proyectos que requieran compromiso y constancia. En definitiva, representa una oportunidad para crecer a través del diálogo, la organización y la colaboración.