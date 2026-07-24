El regreso a clases es el momento indicado para renovar útiles y accesorios escolares, como lo es la lonchera, la cual puedes decorar tanto para ti como para los más pequeños de la familia con estas 4 ideas con la temática de KPop Demon Hunters, pero por lo pronto, estas son las manualidades de proyectos sencillos para entretener a los niños en vacaciones.

Si lo que buscas es darle un aspecto diferente a tu lonchera sin gastar demasiado, estas 4 ideas utilizan materiales fáciles de conseguir y qué mejor manera que con la película animada de Netflix que combina música, fantasía y estética inspirada en el K-pop, como estas opciones para crear imanes para el refrigerador inspirados en los Saja Boys.

Las 4 ideas para decorar lonchera de KPop Demon Hunters

1. Viniles o stickers: Este material resiste a la humedad y el roce diario que las calcomanías de papel convencionales. Para ello, debes limpiar antes de colocar el vinil o el sticker en la lonchera de superficie lisa de plástico o poliéster.

4 ideas para decorar tu lonchera con temática de KPop Demon Hunters antes del regreso a clases|IA

2. Llaveros acrílicos o colgantes: Este tipo de accesorios no modifica la estructura de la lonchera, pero sí le da una perspectiva diferente visualmente. También se les pueden agregar cintas satinadas con colores similares a los utilizados por los protagonistas de la película animada.

3. Parches termoadhesivos o bordados: Esta opción tiene una mayor durabilidad que las calcomanías tradicionales y se pueden reemplazar con facilidad. Para ello puedes utilizar también símbolos relacionados con la película, notas musicales, estrellas o corazones con la misma paleta de colores de la película KPop Demon Hunters.

4. Tarjetas dentro del compartimento transparente: Si es que la lonchera es de este modelo, se pueden colocar ilustraciones impresas, fotografías o frases representativas de la película animada. Esta alternativa de diseño facilita el cambio en cada uno de los ciclos escolares y protege las imágenes de la humedad y la suciedad.