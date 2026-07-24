MasterChef 24/7: ¿Qué es el kampachi, el pez favorito del Chef Diego Niño, y qué lo hace especial?

Este viernes, el Chef Diego Niño dedicó toda su masterclass en la Cocina Oculta de MasterChef 24/7 a cocinar pescados : el "Maestro de Fuego" nos enseñó a preparar 5 recetas tanto frías como calientes y, además, soltó algunos datos de los peces como alimento que despertaron la curiosidad de los fans, sobre todo porque reveló que el kampachi es su especie favorita... ¿pero por qué?

¿Qué es el kampachi, el pez que los cocineros de MasterChef 24/7 se enseñaron a preparar?

Durante su explicación sobre las cinco especies de pescado que cocinarían, el Chef Diego Niño reconoció que el kampachi -ideal para recetas crudas- es su preferido.

"Este de aquí es un kampachi, nos va a servir mucho para sashimis y consumirlo crudo, este es de mis pescados favoritos", explicó el "Maestro de Fuego".

En efecto el kampachi, conocido también como "pez limón de aleta larga", es un pescado altamente valorado en la alta cocina por su versatilidad, su sabor delicado y su perfil nutricional rico en grasas saludables (Omega-3).

De acuerdo con sitios especializados en cocina profesional, hay tres aspectos del kampachi que lo vuelven especial, y ellos son:

Sabor: Su carne es dulce, suave, limpia y sumamente delicada.

Su carne es dulce, suave, limpia y sumamente delicada. Textura: Firme pero mantequillosa y jugosa debido a su porcentaje ideal de grasa intramuscular.

Firme pero mantequillosa y jugosa debido a su porcentaje ideal de grasa intramuscular. Calidad y sostenibilidad: Frecuentemente producido mediante acuicultura sustentable, el consumo de kampachi garantiza frescura constante, cortes limpios y un perfil libre de sabor a fango o toxinas... ¡delicioso!

A la hora de cocinar, la faceta que mejor le va al kampachi es con las preparaciones en crudo y curados; por ello, es altamente recomendado a la hora de elaborar sashimi, nigiri, tiraditos, ceviches y los siempre bien recibidos aguachiles.

El kampachi también puede prepararse en versiones calientes como a la plancha, a la parrilla y al carbón gracias a su carne estructurada que soporta el calor sin romperse; sin embargo, recuerda que los filetes de este pez se cortan gruesos y, además, no requieren de mucho tiempo de cocción para aprovechar su grasa interna... ¡así no quedará seco!

Los sellados también son una excelente técnica culinaria para el kampachi… ¡una proteína tan versátil tenía que ser una de las favoritas del Chef Diego Niño , quien es fan de experimentar con los sabores!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?