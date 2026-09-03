Ideas DIY: recicla garrafas de plástico de jugo para crear cestas organizadoras

Uno de los elementos que más se acumulan en las casas son las garrafas de plástico de jugo que por lo general después de su uso terminan en la basura. Sin embargo, te vamos a contar unas increíbles ideas para que puedas reciclarlos y transformarlos en cestas organizadoras.

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Estos nuevos objetos que puedes crear te permitirán poder organizar tus pertenencias del hogar como así también transportarlos. Es una manera simple de poder reciclar utilizando la técnica del decoupage, papel pegado y el uso de cordones de algodón o yute.

¿Cómo transformar las garrafas de plástico en cestas?

Cesta con rosa y decoupage; un estilo muy femenino

Materiales necesarios:



Garrafa de plástico cortado

Alambre grueso de 2.5 mm y frasco (como guía)

Cordón de algodón de 6 mm y cordón más delgado

Pegamento universal (tipo Block), pegamento para madera y silicón caliente

Cintas de encaje beige y servilleta decorativa para decoupage

Bolitas de madera (para las patas)

Pintura acrílica blanca y rosa

Barniz mate

Rosa de resina

Paso a paso:

Lo primero que tienes que hacer es marcar y recortar la garrafa a la altura deseada con ayuda de un cúter y tijeras. Luego vas a lijar el plástico para mejorar la adherencia.

El siguiente paso es moldear dos asas redondas con el alambre de 2.5 mm guiándote de un frasco. Sujétalas al envase con cinta.

El cordón de algodón de 6 mm debe ser pegado alrededor de la garrafa con pegamento universal en frío para no deformar el plástico.

Forra el alambre con el cordón más delgado realizando nudos de manera uniforme.

Lo que debes hacer después es adherir el encaje en el interior y exterior con pegamento para decoupage. Recorta el diseño de la servilleta y pégalo del centro hacia afuera sobre el cordón.

Con la pintura blanca vas a pintar las bolitas de madera y luego la barnizas. Tíñe un fragmento de cordón sumergiéndolo en agua con pintura acrílica rosa y blanca. Añade la rosa de resina, el lazo de hilo deshilachado y fija las patas de madera con silicón caliente en la base.

Esta es una idea muy interesante.|Pinterest

Organizador perfecto para baño

Materiales:



Garrafa de plástico

Papel kraft reutilizadas

Pegamento para madera o decoupage (diluido en agua)

Cartón fino (caja de pizza) y cartón grueso

Tela de lino y cinta de yute

Plantillas de letras y pintura negra

Pintura acrílica marrón

Barniz en spray para protector de humedad

Paso a paso:

Para lograr este elemento tienes que cortar la parte inferior de la garrafa. Luego cubre todo el exterior e interior con trozos de papel kraft aplicándole capas de pegamento por debajo y por encima.

Vas a cortar una pieza de cartón fino a la medida de la base interior y un rectángulo de cartón grueso para la vista exterior.

Luego tienes que cubrir los cartones y confeccionar el forro interior usando tela de lino, aplica pegamento en los bordes para evitar que se deshilache.

En el cuadro exterior de tela, usa la plantilla y la pintura negra para estampar la palabra "baño" con esponja. Desgasta las esquinas aplicando sombra tostada con la técnica de pincel seco y sellos.

Esta es una de las ideas.|Pinterest

Para potenciar su efecto debes barnizar la cesta con spray contra la humedad. Luego pega el cartel decorativo junto a la cinta de yute con silicona caliente e introduce el forro y la base de lino.