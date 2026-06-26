Ideas DIY: Cómo hacer un semillero ecológico para el jardín con maples de huevo de cartón

Dejar volar nuestra imaginación y darle rienda suelta a la creatividad parece ser acciones que poco a poco van perdiendo peso. Esto se debe a que el auge de las redes sociales e Inteligencia Artificial, sumado al apego que tenemos con las pantallas, nos aleja de las manualidades y actividades que requieren de nuestra mente.

Ante esto, y teniendo en cuenta que el estrés está presente en la mayoría de las personas, distintos especialistas aconsejan realizar actividades manuales y compartirlas con los demás miembros de la familia. La creación a partir de nuestra imaginación no solo fomenta el ejercicio del cerebro sino que genera un gran impacto en nuestro estado de ánimo.

¿Quiénes pueden hacer ideas DIY?

En la actualidad, hablar de manualidades se relaciona con las denominadas ideas DIY. Se trata de siglas en inglés que significan “Hazlo tú mismo” y que describen a la perfección en qué consiste este movimiento que cada día suma más adherentes.

De acuerdo con diferentes fuentes consultadas, las ideas DIY pueden ser llevadas a cabo por cualquier persona ya que no se necesita un título profesional, un taller lleno de herramientas costosas ni una habilidad innata para las manualidades. Lo único que necesitamos es curiosidad, ganas de experimentar, paciencia y materiales que por lo general son reciclados.

¿Cómo hacer un semillero ecológico?

Las ideas DIY son de las más variadas y abarcan diferentes niveles de dificultad. La mayoría se encuentra en redes sociales y plataformas dedicadas exclusivamente a ellas, destacadas por incentivar el reciclaje de objetos y materiales en desuso, como por ejemplo los maples de huevos.

Al respecto, el proyecto que te proponemos en esta oportunidad es la posibilidad de hacer un semillero ecológico para el jardín con maples de huevo de cartón. La siguiente guía paso a paso permitirá crearlo fácilmente y asegurar el éxito de nuestros próximos cultivos:

Materiales

Maples de huevo de cartón (limpios y sin restos de huevo).

Sustrato liviano (idealmente una mezcla de tierra orgánica, compost y un poco de perlita para el drenaje).

Semillas (las que quieras germinar).

Un palillo, aguja gruesa o clavo.

Un pulverizador con agua.

Una bandeja plástica plana (para usar de base y retener el exceso de agua).

Tijera o cúter.

Paso a paso

Preparación y drenaje



Aunque el cartón absorbe agua, es fundamental que el exceso pueda salir para que las raíces no se pudran.

Da vuelta el maple y, con la ayuda de un palillo o un clavo, haz un pequeño agujero en la base de cada cavidad.

Si el maple es muy grande y no te entra en el espacio que elegiste, puedes cortarlo con tijera en secciones más chicas (por ejemplo, de 2x3 o 3x4 cavidades).

El soporte



Coloca el maple de cartón sobre una bandeja plástica (puedes reutilizar esas bandejas donde vienen las verduras del supermercado). Esto evitará que el agua moje la superficie donde lo apoyes y ayudará a mantener la humedad ambiental.

Llenado con sustrato



Rellena cada cavidad con el sustrato hasta un 80% de su capacidad.

No presiones la tierra con fuerza; queremos que quede suelta para que las raíces respiren y crezcan sin esfuerzo.

La siembra



Haz un pequeño hueco en el centro de cada espacio usando la yema del dedo o un lápiz. La profundidad debe ser, como regla general, el doble del tamaño de la semilla. Coloca 2 o 3 semillas por cavidad (esto asegura que al menos una germine). Cúbrelas con una capa delgada de sustrato y presiona muy suavemente con los dedos para que la semilla tenga contacto con la tierra.

Primer riego y ubicación

