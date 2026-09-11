Ideas DIY: 5 ideas creativas para decorar tu habitación inspiradas en Merlina
Ideas DIY. 5 proyectos fáciles para decorar tu habitación con la estética de Merlina Addams.
Las ideas DIY no solo se enfocan en manualidades para crear objetos que podemos emplear en ciertos rincones del hogar, sino que pueden ir más allá y permitirnos decorar todo un ambiente.
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Eso es solo uno de los puntos que destacan a las ideas DIY por sobre otras prácticas. Es por eso que en esta oportunidad pondremos de relieve 5 ideas creativas para que puedas darle un giro importante a la estética de una habitación.
Ideas DIY de Merlina
Por lo general, son las tendencias que viajan de país en país las que imponen los cambios que muchas personas realizan en sus casas. Cambios de colores, iluminación o mobiliario nuevo, son solo algunos pasos que se aconsejan a la hora de modificar un espacio.
@alejandreglobosyletras Decoración de Merlina parte 2 #merlina #wensday #decoraciones #globospersonalizados #arte #manualidades #diseñodigital #cumpleaños ♬ Paint It Black - Wednesday Addams
Sin embargo, hoy las propuestas son 5 ideas DIY pensadas para mejorar la estética de una habitación inspiradas en la serie Merlina. Esta producción que puede verse en Netflix ha logrado atraer a una gran cantidad de espectadores a lo largo del mundo y hoy pueden homenajearla en casa.
¿Cómo decorar tu habitación?
La estética oscura, el encanto gótico y el estilo inconfundiblemente vintage de Merlina Addams han redefinido la decoración de dormitorios. Es por eso que las ideas DIY que se detallan a continuación son una invitación para transformar por completo cómo se ve este espacio de nuestro hogar:
- El mural vitral partido en dos: Recrea la icónica ventana del dormitorio de Merlina y Enid. Usa un espejo circular de pared o un marco redondo con cristal. Con cinta de enmascarar fina, divide el círculo a la mitad: deja un lado completamente limpio y, en el otro, traza el diseño geométrico de la telaraña con marcador permanente negro o pintura para vidrio. Es el punto focal perfecto para colocar sobre la cama o el escritorio.
- Marcos victorianos con siluetas en sombra: Busca marcos antiguos de madera en ferias o recicla los que tengas en casa pintándolos con aerosol negro mate. En el fondo, coloca cartulina blanca e imprime o dibuja a mano alzada siluetas estilo siglo XIX: candelabros, cuervos, violines o perfiles clásicos en negro sólido. La clave está en agrupar tres o cuatro marcos de distintos tamaños en una misma pared.
- Candelabros góticos con frascos de vidrio: Recicla frascos de mermelada o botellas de cristal alto. Píntalos por fuera con una capa ligera de pintura acrílica negra o aplica técnica de decapado para un efecto desgastado. Envuelve el cuello del frasco con encaje negro o hilo de yute oscuro. Añade una vela blanca o cera negra dentro para crear una iluminación tenue y dramática durante la noche.
- Cojines con geometría en contraste: Si tienes cojines viejos de tonos neutros, transfórmalos usando pintura para tela. Diseña una plantilla en cartón con el patrón de rayas verticales anchas en blanco y negro o estampados de rombos. Aplica la pintura con una esponja para lograr líneas definidas. Aportan textura inmediata a la cama o a una silla de lectura.
- Estantería de tomos clásicos "envejecidos": Reutiliza libros viejos o cuadernos en desuso para simular la biblioteca personal de Merlina. Forra las cubiertas con papel madera o cartulina negra, y añade detalles en los lomos utilizando pintura dorada o blanca (títulos en tipografía gótica o símbolos botánicos). Organízalos verticalmente con sujetalibros metálicos o úsalos como base para colocar una pequeña planta de hojas oscuras.