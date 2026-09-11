Ideas DIY: 5 ideas creativas para decorar tu habitación inspiradas en Merlina

Las ideas DIY no solo se enfocan en manualidades para crear objetos que podemos emplear en ciertos rincones del hogar, sino que pueden ir más allá y permitirnos decorar todo un ambiente.

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Eso es solo uno de los puntos que destacan a las ideas DIY por sobre otras prácticas. Es por eso que en esta oportunidad pondremos de relieve 5 ideas creativas para que puedas darle un giro importante a la estética de una habitación.

Ideas DIY de Merlina

Por lo general, son las tendencias que viajan de país en país las que imponen los cambios que muchas personas realizan en sus casas. Cambios de colores, iluminación o mobiliario nuevo, son solo algunos pasos que se aconsejan a la hora de modificar un espacio.

Sin embargo, hoy las propuestas son 5 ideas DIY pensadas para mejorar la estética de una habitación inspiradas en la serie Merlina. Esta producción que puede verse en Netflix ha logrado atraer a una gran cantidad de espectadores a lo largo del mundo y hoy pueden homenajearla en casa.

¿Cómo decorar tu habitación?

La estética oscura, el encanto gótico y el estilo inconfundiblemente vintage de Merlina Addams han redefinido la decoración de dormitorios. Es por eso que las ideas DIY que se detallan a continuación son una invitación para transformar por completo cómo se ve este espacio de nuestro hogar:

