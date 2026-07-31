Ideas DIY: Cómo hacer un sujetalibros de forma creativa usando piedras de río

La imaginación es muy poderosa y si la ponemos a trabajar podemos lograr cosas impensadas. Existen muchas prácticas que la incentivan y que despiertan nuestro lado creador como es el caso de las denominadas ideas DIY, un movimiento en auge que potencia la frase “hazlo tú mismo”.

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Las ideas DIY llegaron para invitarnos a dejar volar nuestra imaginación y crear, con nuestras propias manos, objetos decorativos o con determinadas funciones. Por lo general, se realizan con materiales reciclados por lo que le proceso es muy positivo.

¿Cómo hacer un sujetalibros?

Redes sociales y plataformas digitales contienen ejemplos de ideas DIY y tutoriales que ayudan a realizarlas. Al respecto, hoy se detalla la creación de un sujetalibros de forma creativa y usando como materia prima piedras que podemos rescatar de un río.

El clásico elegante: Cúmulo de piedras

Materiales



3 a 5 piedras de río (de superficie relativamente plana).

Base metálica en "L" (de chapa fina, acero o aluminio) o una base de madera pesada.

Pegamento epoxi de dos componentes (o silicona neutra fuerte).

Pincel y barniz mate o satinado al agua.

Círculos de fieltro o goma eva protectora.

Paso a paso



Limpia las piedras: Lávalas bien con agua y jabón para retirar polvo y déjalas secar por completo. Prueba el equilibrio: Antes de pegar, apila las piedras para encontrar la posición en la que encajen de forma natural y estable. Pega la base: Fija la piedra más grande sobre la base en "L". La base de metal o madera irá metida debajo de los libros, garantizando que el peso del conjunto no deje mover nada. Construye la torre: Aplica adhesivo epoxi entre cada piedra y déjalas secar fijamente. Acabado y protección: Barniza el conjunto para realzar el color natural y las vetas de la piedra. Pega fieltro en la parte inferior de la base para no rayar la repisa.

De piedras de río a sujetalibros

Un sujetalibros es sin lugar a dudas una pieza muy importante que no solo ayuda a mantener el orden sino que puede generar un impacto visual muy especial. En este caso, y tal como proponen estas ideas DIY, nuestras creaciones evocan a la naturaleza y a ese lugar que tanto nos gustó:

Piedras pintadas con mandalas o motivos ilustrados

Materiales



2 piedras de río de gran tamaño y peso (mínimo 1,5 kg cada una).

Pintura acrílica (colores a elección).

Marcadores acrílicos (tipo Posca) para detalles finos.

Barniz en aerosol (brillante o mate).

Fieltro para la base.

Paso a paso

