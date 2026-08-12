3 ideas fáciles para arreglar la puerta de la estufa y que cierre bien

La forma más sencilla de arreglar la puerta de la estufa y conseguir que cierre bien es revisar 3 elementos clave: la junta de goma que rodea el horno, las bisagras y los resortes laterales. Si la puerta deja escapar calor, queda desnivelada, roza con el marco o cae de golpe al abrirla, alguno de estos componentes podría estar deteriorado, flojo o fuera de posición.

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Aunque algunas reparaciones pueden hacerse en casa, es importante trabajar siempre con la estufa fría y desconectada de la corriente eléctrica o del suministro de gas cuando corresponda. Los fabricantes de electrodomésticos, como Whirlpool y GE Appliances, recomiendan consultar el manual específico del modelo antes de retirar una puerta o intervenir en sus mecanismos, ya que los sistemas de bisagras y resortes pueden variar entre equipos.

¿Cómo cambiar la junta de goma del horno para evitar que se escape el calor?

La junta es una de las primeras piezas que conviene revisar cuando la puerta de la estufa no sella correctamente. Su función es ayudar a mantener el calor dentro de la cavidad. Con el tiempo puede resecarse, agrietarse, deformarse o quedar aplastada por el uso.

Para comprobar su estado, hay que inspeccionar todo el perímetro de la puerta y buscar zonas deterioradas. Una junta dañada puede hacer que el aire caliente se escape incluso cuando la puerta parece estar cerrada.



Retirar la junta deteriorada: con el artefacto completamente frío, desengancha la junta vieja de las esquinas y de los clips o puntos de sujeción que la mantienen en su lugar. Elegir el repuesto correcto: adquiere una junta original o compatible específicamente con la marca y el modelo de la estufa. No todas tienen las mismas dimensiones ni el mismo sistema de fijación. Instalar la nueva junta: comienza por las esquinas y continúa alrededor del marco, verificando que cada gancho o clip quede correctamente colocado en los orificios correspondientes. Comprobar el cierre: una vez instalada, cierra lentamente la puerta y verifica que la junta quede distribuida de manera uniforme y sin zonas dobladas.

¿Cómo ajustar las bisagras y los resortes de la puerta del horno?

Las bisagras soportan buena parte del peso de la puerta y permiten que esta abra y cierre en el ángulo adecuado. Después de años de uso, los tornillos de fijación pueden aflojarse o los mecanismos pueden desplazarse, provocando que la puerta quede torcida, roce o no encaje correctamente con el marco.

En algunos modelos es posible retirar la puerta para acceder a las zonas de fijación. Sin embargo, el procedimiento exacto depende del fabricante. Los manuales de Whirlpool, por ejemplo, incluyen instrucciones específicas para retirar y volver a colocar las puertas, por lo que no es recomendable forzar una bisagra si el mecanismo no coincide con el del equipo.



Revisar las bisagras: abre completamente la puerta y localiza los seguros de las bisagras, si el modelo los incorpora. Bloquear los mecanismos: levanta o gira los seguros según las indicaciones del fabricante para mantener las bisagras en una posición segura. Retirar la puerta si es necesario: levántala hacia arriba y hacia afuera siguiendo el procedimiento indicado para ese modelo. Ajustar las fijaciones: comprueba si los tornillos de las bisagras o del marco están flojos y apriétalos sin ejercer una fuerza excesiva. Volver a colocar la puerta: encaja las bisagras en sus ranuras y libera los seguros antes de probar nuevamente el cierre.

Otro punto que merece atención son los resortes laterales. Si la puerta cae bruscamente al abrirla o no ofrece la resistencia habitual al cerrarse, los resortes podrían haber perdido tensión, haberse salido de su gancho o estar dañados.

En este caso, si el resorte simplemente se desprendió de su punto de sujeción y el manual del fabricante indica que el usuario puede acceder a él, puede volver a colocarse en su posición. Si está estirado, deformado o roto, lo más seguro es sustituirlo por un repuesto específico.

Los resortes de las puertas pueden estar sometidos a una tensión considerable, por lo que los fabricantes suelen recomendar precaución durante su manipulación. Si para acceder a ellos es necesario desmontar paneles de la cocina o liberar mecanismos bajo tensión, es preferible recurrir a un técnico especializado.