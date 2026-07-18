3 ideas geniales para hacer piñatas de Toy Story para tu fiesta

Toy Story es una de las películas que se ha mantenido en el tiempo y ha vuelto a estar presente con fuerza debido a la entra 5 de la tierna historia de los juguetes. Si estás pensando en hacerle a tu peque una fiesta con esta temática pues te traemos increíbles ideas para crear interesantes piñatas.

Las piñatas son un infaltable de los cumpleaños ya que los grandes y pequeños lo esperan con muchas ansias para poder atrapar los dulces y sorpresas que guardan en su interior. Es por esto que te vamos a dar increíbles opciones que esté acorde al festejo.

¿Cómo preparar piñatas de Toy Story?

Bota vaquera

La primera de las opciones es poder recrear la clásica bota de vaquero del personaje de Woody. En ella puedes agregar el nombre de Andy escrito en la suela e incluir la inconfundible letra N invertida. Esta estructura no solo te permite tener un diseño de la película, sino también colocarle una gran cantidad de dulces y sorpresas. Para poder realizarla vas a necesitar materiales como cartón corrugado, papel crepé en colores café, amarillo y negro, también algunas cartulinas para los detalles.

Esta piñata es hermosa.|Pinterest

Pelota de Pixar

En este caso nos encontramos con esta alternativa de la pelota de Pixar que es muy significativo de la película. En este caso la piñata va a tener una forma redonda que es decorada con papel crepé amarillo, una franja azul y la estrella roja al frente. Hacer este diseño es sencillo y verás como se convierte en un elemento muy llamativo en la fiesta.

Caja de mudanza

Por último, tenemos esta increíble idea en la que puedes recrear la caja de mudanza de Andy donde guarda sus juguetes. Para poder lograrlo solo necesitarás una caja que debes forrar con papel kraft o con un papel crepé café. A esto le debes sumar el nombre Andy escrito en letras grandes. Si lo deseas puedes sumar imágenes de los personajes.

Estas son opciones económicas de poder realizar y con resultados increíbles. Así de fácil vas a poder llevar tu fiesta a otro nivel totalmente.