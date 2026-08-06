Reutilizar un botella de suavizante puede convertirse en una forma sencilla y económica de crear un organizador para libretas y revistas. Con unos pocos materiales y un poco de creatividad, ese envase que normalmente terminaría en la basura puede trasformarse en un objeto práctico para mantener el orden.

Este proyecto DIY es ideal para aprovechar materiales que ya tienes en casa y darles una segundad oportunidad. Además de ayudar a organizar diferentes espacios, el resultado puede personalizarse con pintura, papel decorativo o los detalles que prefieras para adaptarlo a la decoración del hogar.

¿Cómo hacer un organizador para libretas con una botella de suavizante?

Convertir una botella de suavizante en un organizador para libretas y revistas es una alternativa sencilla para reutilizar un envase de plástico. Además de darle una segunda vida a un objeto que normalmente terminaría en la basura, este DIY permite crear un accesorio práctico para mantener el escritorio o cualquier rincón de la casa en orden.

Materiales

Una botella de suavizante vacía y limpia

Tijera o cúter

Regla y lápiz

Pegamento

Tela, papel decorativo o pintura

Cartón

Paso a paso

Para comenzar, lava bien la botella de suavizante y asegúrate de retirar todos los restos del producto. Déjala secar por completo antes de trabajar con ella, ya que cualquier residuo o humedad podría dificultar la decoración posterior.

Una vez limpia, marca con lápiz la zona que vas a recortar. Puedes ayudarte con una regla para conseguir líneas más uniformes y dejar una parte posterior ligeramente más alta, de modo que las libretas y revistas puedan apoyarse sin caerse.

Con las marcas listas, recorta cuidadosamente la botella utilizando unas tijeras resistentes o un cúter. Es importante realizar este paso con precaución y revisar los bordes para evitar que queden zonas demasiado filosas.

Después llega el momento de personalizar el organizador. Puedes cubrir el plástico con tela o papel decorativo, pintarlo o añadir diferentes detalles para darle un acabado más bonito y combinarlo con el espacio donde piensas colocarlo.

Finalmente, si quieres que tenga mayor estabilidad, puedes incorporar una base de cartón en la parte interior. Cuando todos los materiales estén completamente secos y bien adheridos, coloca dentro tus libretas, revistas, cuadernos o documentos y disfruta de un organizador práctico hecho con un envase reutilizado.