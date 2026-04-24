Aplica estos 4 trucos para que tu casa se vea más grande

En ocasiones el acomodo de los espacios dentro del hogar se vuelve en un severo problema, por lo que se buscan las formas de aprovechar cada rincón de la casa. En ese sentido, se recomiendan 4 trucos que convertirán tus herramientas en soluciones prácticas para tener muchos aunque no tengas una o varias habitaciones grandes. Toma nota y soluciona fácilmente tus “problemas”.

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¿Cuáles son los 4 trucos para aprovechar los espacios en tu casa?

La reducción en los espacios hogareños no se trata de una elección puramente estética, sino de reales problemas que existen alrededor del precio del suelo y las viviendas grandes se vuelven impagables. En ese sentido, las tendencias arrojaron casas más pequeñas, las cuales deben sortear los retos de acomodo.

Por ello, no es el fin del mundo el tener espacios reducidos, sino una posibilidad concreta de acudir a los consejos de los expertos en interiores. Con todo y tu espacio “pequeño”, se pueden lograr cosas muy interesantes. Entonces… toma nota y aplica todo esto en tu casa en el momento que tú lo desees.

Renueva los espacios olvidados de tu casa

En primera instancia un consejo vital es aprovechar espacios como debajo de las escaleras. En algunos hogares estas zonas son la solución perfecta para acomodar y hacer eficiente el espacio que permitirá libertad en las habitaciones o pasillos. Por eso, puedes almacenar cosas allí y deslumbrar con el acomodo en las afueras de dicho sitio.

Tu casa debe tener colores claros

Según algunos estudios, los colores claros permiten una sensación de apertura, gracias a lo que genera la luz de dichos tonos. Ya sean los tonos pastel, beiges suaves, grises o blancos… ayudan a percibir que las paredes retroceden visualmente. Además, la recomendación dictamina que se utilice una paleta cromática uniforme para darle una continuidad visual a los espacios.

#diseñodeinteriores #interiorinspiration #espaciosúnicos #meridayucatan ♬ original sound - Trasmuro @trasmuro No nos esperábamos lo espaciosa que iba a ser esta casa al entrar!!! Con medidas limitadas, los arquitectos utilizaron mucho ingenio y lograron que cada rincón de esta increíble casita se sienta amplio y acogedor. Video del recorrido completo de "Casa Terra" disponible en nuestro canal de YouTube 🔥 Interiorismo y arquitectura: Tamu Arquitectura Construcción: ARC México #arquitectura

Aprovecha la altura de tu casa

Tal vez en lo horizontal sientes que se acabó el espacio, pero tu casa puede explorar detalles como la altura. Mirar en vertical puede abrazar las camas elevadas o las estanterías altas, que evidentemente liberan espacio en el suelo de habitaciones o los ya mencionados pasillos. Incluso, te encuentras soluciones en el ámbito de la organización de objetos.

Haz que tu casa tenga espacios abiertos

Aquí tal vez se tendría que invertir algo de dinero, pero los espacios abiertos dentro de tu casa permitirán que coexista todo en conjunto. Tu cocina, tu sala y tu comedor viven en un solo ambiente. Además de la circulación propia del espacio, permite la mejor entrada de luz natural.