3 ideas increíbles de reutilizar las cáscaras de aguacate

Las cáscaras de aguacate por lo general son desechadas porque las personas no le encuentran un uso extra. Si bien son comestibles pues tienen una textura rara y un sabor amargo.

Este elemento contiene compuestos vegetales, llenos de fibra y pigmentos naturales. Para que no siempre terminen en la basura pues te vamos a contar cómo puedes reutilizar las cáscaras.

¿Cómo reciclar cáscaras de aguacate?

Agrégalas a la composta

Una de las formas ecológicas de reutilizar las cáscaras es incorporarlas a una composta casera. Estas son materia orgánica que tarda muy poco en poder degradarse.

¿Cómo hacerlo?



Córtalas en trozos pequeños

Mézclalas con restos de frutas y verduras

Añade hojas secas o cartón

Luego de unos días, se convertirá en abono natural

Toma una porción y añade a la tierra de jardín o macetas

El consumo de aguacate por perros no es recomendable, ya que contiene una sustancia llamada persina, un fungicida que puede provocarles malestar. Sin embargo, no resulta peligroso en pequeñas cantidades. Imagen: Flickr.

Úsalas para tinte natural en ropa o papel

Otra opción muy poca conocida es la de utilizar las cáscaras y el hueso de aguacate para crear un tinte natural rosa.

Para lograrlo debes:



Hervir los elementos con agua por una hora

El tiempo y la cantidad de agua te dará el tono final

Puedes usarlo para teñir algodón, lino, papel o lana.

Te quedará un tono rosa claro, terracota o bien, salmón.

Recipiente para germinar semillas

Por último, puedes usar las mitades de las cáscaras como contenedores o macetas biodegradables. Si quieres hacerlo tienes que seguir los siguientes pasos:



Limpiar la pulpa de las cáscaras

Rellenar con sustrato

Colocar una semilla en medio

Procura mantener húmeda la tierra

Cuida la planta germinada

Luego vas a trasplantar a maceta con todo y cáscara

Terminará por descomponerse en la tierra y aportando sus nutrientes.

Estas son grandes ideas para que puedas reciclar tus cáscaras de aguacate y reducir los desechos en el ambiente.