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3 ideas increíbles de reutilizar las cáscaras de aguacate

Estos elementos terminan por lo general en la basura, pero te contamos como reutilizarlo.

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Las cáscaras pueden ser reutilizadas.|Canva

Escrito por: Agustina Morán | Marktube

Las cáscaras de aguacate por lo general son desechadas porque las personas no le encuentran un uso extra. Si bien son comestibles pues tienen una textura rara y un sabor amargo.

Este elemento contiene compuestos vegetales, llenos de fibra y pigmentos naturales. Para que no siempre terminen en la basura pues te vamos a contar cómo puedes reutilizar las cáscaras.

¿Cómo reciclar cáscaras de aguacate?

Agrégalas a la composta

Una de las formas ecológicas de reutilizar las cáscaras es incorporarlas a una composta casera. Estas son materia orgánica que tarda muy poco en poder degradarse.

¿Cómo hacerlo?

  • Córtalas en trozos pequeños
  • Mézclalas con restos de frutas y verduras
  • Añade hojas secas o cartón
  • Luego de unos días, se convertirá en abono natural
  • Toma una porción y añade a la tierra de jardín o macetas
Aguacate
El consumo de aguacate por perros no es recomendable, ya que contiene una sustancia llamada persina, un fungicida que puede provocarles malestar. Sin embargo, no resulta peligroso en pequeñas cantidades. Imagen: Flickr.

Úsalas para tinte natural en ropa o papel

Otra opción muy poca conocida es la de utilizar las cáscaras y el hueso de aguacate para crear un tinte natural rosa.

Para lograrlo debes:

  • Hervir los elementos con agua por una hora
  • El tiempo y la cantidad de agua te dará el tono final
  • Puedes usarlo para teñir algodón, lino, papel o lana.
  • Te quedará un tono rosa claro, terracota o bien, salmón.

Recipiente para germinar semillas

Por último, puedes usar las mitades de las cáscaras como contenedores o macetas biodegradables. Si quieres hacerlo tienes que seguir los siguientes pasos:

  • Limpiar la pulpa de las cáscaras
  • Rellenar con sustrato
  • Colocar una semilla en medio
  • Procura mantener húmeda la tierra
  • Cuida la planta germinada
  • Luego vas a trasplantar a maceta con todo y cáscara
  • Terminará por descomponerse en la tierra y aportando sus nutrientes.

Estas son grandes ideas para que puedas reciclar tus cáscaras de aguacate y reducir los desechos en el ambiente.

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