5 ideas increíbles para tener un baño estilo japandi

El baño se ha transformado en un lugar de importancia para los diseñadores por lo que constantemente surgen nuevas ideas para poder transformarlos. En esta temporada todo se inclina por el estilo japandi.

Cuando hablamos del estilo japandi nos referimos a un diseño cómodo, relajante y fácil de mantener. Se mezcla el diseño japonés con el escandinavo, la practicidad es lo fundamental en el baño.

¿Cómo emplear el estilo japandi en el baño?

Una base en tonos suaves y naturales

Sin dudas, el color es lo fundamental en esto por lo que debes inclinarte por los tonos neutros, blancos rotos, beige, arena, piedra o gris claro. Lo importante es crear un ambiente relajado y luminoso, sin contrastes demasiado fuertes.

Los tonos cálidos contribuyen a que el baño sea más acogedor. Combinar paredes claras con muebles de madera natural o introducir pequeños detalles en negro para dar un punto más moderno sin romper la armonía.

Este es un estilo hermoso.|Pinterest

La madera clara es casi imprescindible

No utilices cualquier madera sino aquellos con acabados naturales, claros y con vetas visibles. Esto aportará calma y el espacio será más agradable. Lo más habitual es verla en muebles suspendidos, taburetes o incluso en pequeños accesorios.

Menos cosas a la vista y más sensación de orden

Por otro lado, tienes que evitar tener las encimeras llenas de productos, cabes o accesorios acumulados. Entre más despejadas mejor. Ante esto tienes que optar por muebles cerrados, los cajones organizados y las soluciones de almacenaje discretas.

Apuesta por materiales que tengan textura

Es importante mezclar materiales con textura para que el espacio tenga interés visual sin necesidad de añadir demasiados elementos decorativos. Se recomienda revestimientos efecto piedra, cerámica artesanal o microcemento, y textiles de lino o algodón.

Cada objeto tiene su propósito.|Pinterest

Iluminación cálida

Por último, se recomienda una iluminación cálida, suave y relajada. Las luces indirectas, los apliques sencillos, lámparas colgantes o los espejos retroiluminados ayudan muchísimo a crear ese ambiente más sereno.