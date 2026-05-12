5 diseños de uñas gelish para dedos huesudos

Las manos y uñas no son iguales en todas las mujeres por lo que los estilos de manicura tampoco lo son. Es por esto que si tienes los dedos huesudos puedes usar los diseños que aquí te dejamos.

Para las manos con dedos huesudos o delgados, el objetivo principal es suavizar los ángulos marcados y aportar una apariencia de mayor volumen y tersura. El gelish es ideal por su acabado brillante y duradero, que ayuda a reflejar la luz y disimular las protuberancias de los nudillos.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas gelish?

El mundo de la manicura es muy amplio por lo que hay diseños, texturas y colores para todos los gustos. Es por esto que tienes que elegir el que mejor vaya contigo. Los mejores diseños para estilizar tus manos son:

Glazed Nails (Uñas Perladas): Un acabado perlado o escarchado sobre base neutra utiliza el brillo para desviar la atención de la estructura ósea, aportando un aspecto rejuvenecido.

Las uñas efecto vidrio son tendencia.|Instagram

Nude con Acentos de Oro: Tonos beige o rosados alargan visualmente la mano, mientras pequeños toques de foil u oro cerca de la cutícula suavizan los nudillos.

Baby Boomer: Este degradado suave entre rosa y blanco suaviza la estética general, equilibrando los dedos largos y delgados.

Estas uñas son hermosas.|Pinterest

Minimalismo con Puntos: Diseños simples con puntos estratégicos añaden interés visual sin sobrecargar, perfecto para dar un aspecto fresco y juvenil.

Francesa Moderna en Colores: Usar tonos pastel o cálidos en la punta redondeada disimula venas o huesos, añadiendo luz y una apariencia más rellena.

Por otro lado, te recomendamos que tengas en cuenta este tips clave. Las manos con dedos huesudos deben utilizar formas almendradas o redondas y acabados glossy (brillantes) sobre los mates.

Estos son los mejores diseños de uñas para que luzcas de la mejora manera y tus manos resalten positivamente.