5 ideas de juegos para jugar con tu hijo o hija en vacaciones

En julio comienzan las vacaciones de invierno por lo que ya hay que comenzar a pensar en lo que vamos a hacer para entretener a los más pequeños. Si bien las salidas son buena opción, pues unos juegos en casa vienen bien.

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Aquí tenemos 5 ideas de juegos divertidos, variados y fáciles de organizar para disfrutar en las vacaciones. Toma nota y ve anticipándote a los días de descanso.

¿Qué juegos puedes practicar con tus hijos?

Búsqueda del tesoro temática

Qué hacer: Esconde un "tesoro" (un juguete o dulce) en la casa o el jardín.

Para este juego tienes que dibujar un mapa simple o dale pistas escritas con acertijos acordes a su edad. Con esta idea no solo se están divirtiendo, sino también estimula la lógica y la exploración.

Esta es una gran idea.|Pexels

Tarde de cine y campamento en la sala

Qué hacer: Construye una fortaleza o cabaña usando sábanas, sillas y almohadas.

Para lograr hacer esto tienes que colocar luces navideñas adentro, preparar palomitas de maíz y ver la película que más quieran desde su refugio personal. Fomenta la imaginación y crea un ambiente acogedor.

Laboratorio de experimentos locos

Qué hacer: Usen ingredientes de la cocina para hacer ciencia divertida y segura.

Para lograr esto tienes que mezclar bicarbonato con vinagre para hacer un volcán, o creen slime casero con pegamento y almidón. Con este increíble juego estas despertando la curiosidad científica y el asombro.

Creación de un juego de mesa casero

Qué hacer: Diseñen su propio juego desde cero usando una cartulina grande.

En este caso lo que debes hacer es dibujar un camino con casillas, inventen las reglas, los retos y usen juguetes pequeños como fichas. El beneficio de este juego es que desarrolla la creatividad y proporciona doble diversión (al crearlo y al jugarlo).

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Circuito de obstáculos ninja

Qué hacer: Diseña una pista de carreras con objetos cotidianos en un espacio abierto.

Por último, tenemos este increíble juego que incluye saltar almohadones, pasar gateando bajo las sillas y equilibrarse sobre una cuerda o cinta pegada al piso. Con esto podrás descargar energía y mejora la coordinación motriz.