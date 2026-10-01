3 ideas de moños aesthetic de las Guerreras K-Pop

Las Guerreras K-Pop siguen marcando tendencia por lo que el cabello no queda lado. En esta oportunidad te vamos a contar cómo puedes realizar moños aesthetic inspirados en estos personajes.

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Aquí te vamos a contar cómo puedes hacer unos hermosos lazos que mezcla la estética ruda y urbana del K-pop con detalles kawaii y llenos de brillo. Ahora si manos a la obra.

¿Cómo hacer moños de las Guerreras K-Pop?

El Moño Rebelde de Rumi (Lila y Neón)

Vamos a comenzar por un moño inspirado en Rumi, la líder del grupo. Este lazo contiene contrastes de texturas y colores vibrantes. Para comenzar vas a combinar un listón de personaje estampado con listón lila o morado sólido.

Luego vas a agregarle un centro de vinil textil holográfico o detalles de pedrería fina (strass) en los bordes. Puedes cruzar listones delgados simulando las icónicas trenzas urbanas del género.

Este moño es hermoso.|Pinterest

El Lazo Simétrico de Mira (Estilo Coquette Urbano)

Llegamos al lazo inspirado en Mira que cuenta con pliegues perfectos y capas superpuestas. Tienes que realizarlo con la técnica de dobles en forma de "B" para lograr simetría exacta en los dos lados superiores.

Si quieres darle el toque aesthetic tienes que llevar una base cruzada con colitas largas que cuelgan del cabello. El centro tendrá una resina acrílica o un dije de arcilla polimérica de Mira.

El Moño Maxilazo de Zoey (Estilo Glitter y Resplandor)

Por último, tenemos al moño inspirado en Zoey. Para lograrlo necesitarás un listón de falla ancho (7.5 cm) en tonos oscuros o eléctricos para contrastar con las luces. Para darle un toque aesthetic tienes que colocar el moño principal en un tul o listón cubierto de glitter/brillantina. En el centro coloca pedrería y cintas personalizadas con tipografías estilo grafiti K-pop.

Estas son grandes ideas que puedes llevar a cabo para decorar el cabello de las más pequeñas.

